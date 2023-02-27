О возможности проведения таких учений заявил в эфире общественного телеканала ARD глава минобороны Германии Борис Писториус. Заметим, что планируется их проведение, по его словам, как раз на территории Польши.
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Сигнал для Путина
Пока неизвестно никаких деталей относительно этого заявления Писториуса. Однако чиновник также констатировал, что такие меры в граничащей с Украиной стране были бы очень мощным сигналом союзникам как и для НАТО, так и для президента России Владимира Путина.
Североатлантический альянс далеко не так слаб, как долго считал Путин. НАТО сейчас гораздо сильнее и сплоченнее, чем в прошлом году (до полномасштабного вторжения России в Украину – 24 Канал),
– добавил он.
Кроме того, Писториус подчеркнул, что для стран Восточной Европы – в частности, Польши, страны Балтии, Словакия – важно видеть Германию как важнейшего европейского члена Альянса и США – как трансатлантического союзника, выполняющего свои оборонные обязательства.
Европа и США солидарны с Украиной: в Кремле из-за этого истерика
- НАТО продолжает поддерживать Вооруженные Силы нашего государства и передавать им важное вооружение. В то же время кремлевская пропаганда изо всех сил пытается распространять нарратив, что на самом деле Россия воюет не с Украиной, а – злым "коллективным Западом". Соответствующие утверждения распространяет сам Путин во время своих выступлений, угрожая Киеву каким-то "возмездием" в недалекой перспективе.
- Однако аналитики издания The Wall Street Journal констатировали, что хотя и война против России во многом стала делом государств всего цивилизованного мира, но пока ни один солдат из Европы или США не стал бок о бок бороться против России с украинскими защитниками.
- Кстати, в этом материале также говорится, что за год широкомасштабной войны отношения Запада к Украине и России кардинально изменились. Если раньше США боялись нам предоставлять тяжелое вооружение, то сейчас мы получаем от партнеров ПВО, артиллерию и даже танки.
- Это благодаря тому, что украинские воины разрушили миф о "второй армии мира" и дали понять Путину, что он не непобедим.