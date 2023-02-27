О возможности проведения таких учений заявил в эфире общественного телеканала ARD глава минобороны Германии Борис Писториус. Заметим, что планируется их проведение, по его словам, как раз на территории Польши.

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Сигнал для Путина

Пока неизвестно никаких деталей относительно этого заявления Писториуса. Однако чиновник также констатировал, что такие меры в граничащей с Украиной стране были бы очень мощным сигналом союзникам как и для НАТО, так и для президента России Владимира Путина.

Североатлантический альянс далеко не так слаб, как долго считал Путин. НАТО сейчас гораздо сильнее и сплоченнее, чем в прошлом году (до полномасштабного вторжения России в Украину – 24 Канал),

– добавил он.

Кроме того, Писториус подчеркнул, что для стран Восточной Европы – в частности, Польши, страны Балтии, Словакия – важно видеть Германию как важнейшего европейского члена Альянса и США – как трансатлантического союзника, выполняющего свои оборонные обязательства.

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