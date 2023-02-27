Про можливість проведення таких навчань заявив в ефірі громадського телеканалу ARD глава міноборони Німеччини Борис Пісторіус. Зауважимо, що планують їх проводити, за його словами, якраз-таки на території Польщі.
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Сигнал для Путіна
Наразі невідомо жодних деталей стосовно цієї заяви Пісторіуса. Однак посадовець також констатував, що такі заходи в країні, яка межує з Україною, були б дуже потужним сигналом союзникам як і для НАТО, так і для президента Росії Владіміра Путіна.
Північноатлантичний альянс далеко не такий слабкий, як довгий час вважав Путін. НАТО зараз набагато сильніше і згуртованіше, ніж минулого року (до повномасштабного вторгнення Росії в Україну – 24 Канал),
– додав він.
Окрім того, Пісторіус наголосив, що для країн Східної Європи – зокрема Польщі, країни Балтії, Словаччина – важливо бачити Німеччину як найважливішого європейського члена Альянсу та США – як трансатлантичного союзника, який виконує свої оборонні зобов'язання.
Європа та США солідарні з Україною: у Кремлі через це істерика
- НАТО продовжує підтримувати Збройні Сили нашої держави та передавати їм важливе озброєння. Водночас кремлівська пропаганда з усіх сил намагається поширювати наратив, що насправді Росія воює не з Україною, а – злим "колективним Заходом". Відповідні твердження поширює сам Путін під час виступів, погрожуючи Києву якоюсь "відплатою" в недалекій перспективі.
- Однак аналітики видання The Wall Street Journal констатували, що хоч і війна проти Росії багато в чому стала справою держав усього цивілізованого світу, але поки жоден солдат з Європи чи США не став пліч-о-пліч боротися проти Росії з українськими захисниками.
- До речі, у цьому матеріалі також мовиться про те, що за рік широкомасштабної війни ставлення Заходу до України та Росії кардинально змінилися. Якщо раніше США боялися нам надавати важке озброєння, то зараз ми отримуємо від партнерів системи ППО, артилерію та навіть танки.
- Це завдяки тому, що українські вояки зруйнували міф про "другу армію світу" та дали зрозуміти Путіну, що він не є непереможним.