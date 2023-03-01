Усе це проаналізували в Інституті з вивчення війни. Зокрема вкотре підсвітили спроби Кремля загальмувати передачу Україні озброєння від союзників.

Читайте також Мільйонне військо – страшилка Кремля: чому Путін не здатен повторити великий наступ

Путін переживає за "внутрішню безпеку"

Відповідну думку він озвучив під час виступу у колегії федеральної служби безпеки 28 лютого. У своїй промові диктатор з Кремля підкреслив роль відомства у підтримці війни в Україні. За його словами, фсб повинна підтримувати збройні сили Росії та росгвардію під час виконання завдань "спецоперації". А ще одна її задача полягає у запобіганні вторгнення українських диверсійних груп на територію країни-агресорки.

В Інституті зауважили, що активність з фсб та акцент на "боротьбі з тероризмом" невипадкові. За словами укладачів звіту, таким чином Кремль планує представити перемогу Росії у війні як необхідну для внутрішньої безпеки самої країни.

Росія буцімто "відкрита" до переговорів

В Інституті додали, що Кремль, ймовірно, намагається відновити ще одну російську інформаційну операцію. Її мета – неправдиво представити, що країна-агресорка буцімто "відкрита для переговорів". Мовляв, це колективний Захід проти цього.

Так, Дмітрій Пєсков 28 лютого наголосив на тому, що офіційні особи у Росії буцімто відкриті до переговорів. Мовляв, вони прагнуть припинення війни в Україні. Але в такому разі Захід повинен визнати нові "територіальні реалії". Мовиться про незаконно анексовані з 24 лютого 2022 року території нашої держави.

Водночас він зауважив, що Україна повинна буде врахувати конкретні цілі Росії, щоб досягнути переговорного врегулювання. Мовиться про:

зміну українського уряду під соусом так званої "денацифікації";

усунення здатності України оборонятися від майбутніх нападів Росії, що у Кремлі називають "демілітаризацією".

Для чого Путіну зараз Лукашенко

Укладачі звіту також вважають, що Кремль може використовувати Алєксандра Лукашенка. Самопроголошений президент Білорусі під час візиту до Китаю озвучив кремлівський наратив. Мовляв, Росія готова зробити крок до мирного врегулювання. І що, мовляв, існує унікальна можливість припинити війну доти, поки Росія не поставить свою економіку на міцнішу військову основу.

Водночас він також звинуватив США та Захід. Мовляв, чиновники відмовляли Україну від переговорів з Росією. В Інституті вважають, що Кремль і Лукашенко, ймовірно, скористаються мирним планом Китаю, який складається з 12 пунктів. Його візьмуть на озброєння, щоб відновити інформаційну кампанію, запущену ще у грудні 2022 року.

Вона спрямована на гальмування передачі Україні озброєння. Мовляв, Росія готова до переговорів, то й танки та іншу техніку можна не поспішати надавати. І це ворог робить свідомо, щоб відтягнути контрнаступ ЗСУ, який має відбутися навесні.