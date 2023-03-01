Учитывая темпы наступления, которые мы наблюдаем сейчас, есть сомнения, что им это физически удастся. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Сергей Грабский.
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Потенциал еще есть
По словам военного эксперта, продвижение все равно возможно. Есть проблема Бахмута, тяжелая ситуация в районе Авдеевки. Наши ребята держатся в районе Марьинки, мы уверенно удерживаем позиции в районе Угледара. Поэтому озвученная цель для врага может быть недостижима.
"Но это не помешает захватчикам сказать, что целью наступления был Бахмут. Вспоминается старая японская легенда о лучнике, который всегда попадал в цель. Потом выяснилось, что он просто рисовал вокруг стрелы мишень, и казалось, что цель достигнута. Похожая ситуация и у россиян", – сказал Грабский.
На других направлениях, добавляет он, противник продолжает попытки прорываться. Отчаянные бои идут в Кременском лесу, где украинские защитники отбивают атаки врага, сдерживая наступление.
"В общем, ситуация еще сложная. Противник имеет достаточный потенциал, он не ввел в бой ресурсы и резервы, которые позволили бы нам сказать, что он вышел на пик своих возможностей. Потенциал у него еще есть", – подчеркнул военный эксперт.
Учитывая то, что новая волна мобилизации не объявлялась, противник имеет определенные ограничения. Как отметил Грабский, численность российских войск на линии фронта оценивается в 360 – 370 тысяч. Также есть около 150 тысяч резерва.
Последние потери врага
- Вооруженные Силы Украины продолжают давать достойный отпор врагу, защищая наши земли. В Генштабе сообщили, что с начала полномасштабного вторжения украинские военные ликвидировали 149 890 оккупантов.
- Только за минувшие сутки российская армия потеряла 650 человек. Статистика не окончательная, ведь производить подсчеты в условиях ожесточенных боев очень сложно.
- Кроме того, государство-агрессор теряет в Украине немало техники. По состоянию на сегодняшний день уже уничтожено: 3395 танков, 6638 боевых бронированных машин, 2393 артиллерийских систем, 479 РСЗО, 247 средств ПВО, 300 самолетов, 288 вертолетов, 2055 БпЛА оперативно-тактического уровня, 873 крылатых ракет, 18 катеров/кораблей, 5257 единиц автомобильного оборудования и 230 единиц автоцистерн специальной техники.