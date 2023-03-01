Враховуючи темпи наступу, які ми зараз спостерігаємо, є сумніви, що їм це фізично вдасться. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Сергій Грабський.

До теми ЗСУ відбили понад 85 ворожих атак, росіяни тікають з окупованого Криму: головне від Генштабу

Потенціал ще є

За словами військового експерта, просування все одно можливе. Є проблема Бахмута, важка ситуація в районі Авдіївки. Наші хлопці тримаються в районі Мар'їнки, ми впевнено утримуємо позиції у районі Вугледара. Тому озвучена ціль для ворога може бути й недосяжна.

"Але це не завадить загарбникам заявити, що ціллю наступу був Бахмут. Згадується стара японська легенда про лучника, який завжди потрапляв в ціль. Потім з'ясувалося, що він навколо стріли просто малював навколо мішень, і це виглядало так, нібито ціль досягнута. Приблизно схожа ситуація і в росіян", – зауважив Грабський.

На інших напрямках, додає він, противник продовжує спроби прориватися. Відчайдушні бої йдуть у Кремінському лісі, де українські захисники відбивають атаки ворога, стримуючи наступ.

"Загалом ситуація ще складна. Противник має достатній потенціал, він не ввів у бій ресурси й резерви, які дозволили б нам сказати, що він вийшов на пік своїх можливостей. Потенціал в нього ще є", – наголосив військовий експерт.

Враховуючи те, що нова хвиля мобілізації не оголошувалася, противник має певні обмеження. Як зазначив Грабський, чисельність російських військ на лінії фронту оцінюється у 360 – 370 тисяч. Також є близько 150 тисяч резерву.

Останні втрати ворога