Про це в ефірі 24 Каналу розповів пресофіцер 68 окремої єгерської бригади Євген Назаренко. За його словами, від українських волонтерів бійці потребують допомоги у покупці безпілотників та машин.
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ЗСУ чекають зброю від Заходу
Назаренко зазначив: ЗСУ сподіваються якнайшвидше розпочати контрнаступ. Однак усе залежить від того, чи будуть військові мати достатньо сил та засобів.
Це насамперед залежить від наших західних партнерів. Якщо нам дадуть достатньо зброї, я впевнений, що ми зможемо виконати поставлене завдання. Але чи це буде навесні, чи влітку – будемо чекати. Будемо воювати стільки, скільки буде потрібно,
– сказав він.
Також пресофіцер 68 окремої єгерської бригади зауважив, що від цивільного населення України ЗСУ потребують допомоги у покупці дронів та машин. Євген Назаренко наголосив, що ці речі потрібні постійно.
Назаренко про наступ ЗСУ: дивіться відео
ЗСУ можуть здійснити "контрнаступ у стратегічно важливому регіоні"
- Збройні Сили України готові до контрнаступу. Це може статися вже навесні 2023 року. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни. За словами аналітиків, наші військові припускають, що українські сили готуються до весняного контрнаступу на Півдні.
- Західні офіційні особи та ЗМІ нещодавно висловили певний сумнів щодо спроможності українських сил вести контрнаступ і здатності Заходу надати довгострокову військову допомогу Україні.
- Попередні оцінки ISW російських військових можливостей уздовж лінії фронту в Запорізькій області свідчать про те, що для України існують можливості для проведення контрнаступу в цьому стратегічно важливому регіоні.