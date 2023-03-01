Про це в ефірі 24 Каналу розповів пресофіцер 68 окремої єгерської бригади Євген Назаренко. За його словами, від українських волонтерів бійці потребують допомоги у покупці безпілотників та машин.

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ЗСУ чекають зброю від Заходу

Назаренко зазначив: ЗСУ сподіваються якнайшвидше розпочати контрнаступ. Однак усе залежить від того, чи будуть військові мати достатньо сил та засобів.

Це насамперед залежить від наших західних партнерів. Якщо нам дадуть достатньо зброї, я впевнений, що ми зможемо виконати поставлене завдання. Але чи це буде навесні, чи влітку – будемо чекати. Будемо воювати стільки, скільки буде потрібно,

– сказав він.

Також пресофіцер 68 окремої єгерської бригади зауважив, що від цивільного населення України ЗСУ потребують допомоги у покупці дронів та машин. Євген Назаренко наголосив, що ці речі потрібні постійно.

Назаренко про наступ ЗСУ: дивіться відео

ЗСУ можуть здійснити "контрнаступ у стратегічно важливому регіоні"