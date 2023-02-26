Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.
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Стратегічна ціль українського контрнаступу
За словами Скібіцького, навесні Україна буде готова до контрнаступу. Він наголосив, що однією зі стратегічних цілей контрнаступу буде спроба "вбити клин у російський фронт на півдні – між Кримом і материковою частиною Росії".
Представник ГУР не виключає, що Україна завдаватиме ударів по збройових складах на території Росії, зокрема у Бєлгородській області.
"Звідти стартують атаки на Україну. Це становить загрозу, наприклад, для Харкова", – сказав він.
Скібіцький наголосив, що метою українського контрнаступу є звільнення всіх окупованих територій України, включно з Кримом.
Ми зупинимося тільки тоді, коли відновимо країну в кордонах 1991 року,
– наголосив Скібіцький.
Коли розпочнуться вирішальні бої: Буданов озвучив свій прогноз
- Керівник ГУР МО Кирило Буданов розповів, коли будуть вирішальні бої у війні Росії проти України. Глава української розвідки заявив, що бойові дії наближаються до кінця. На його думку, вирішальними стануть середина й кінець весни.
- Буданов запевнив, що в його прогнозах щодо закінчення війни нічого не змінилося. Він підтвердив, що із "середини й до кінця весни будуть вирішальні бої".
- Також Буданов підкреслив, що війна зараз на 70 хвилині з рахунком 1:1, бо як у ворога, так і в нас, є певні перемоги. Він наголосив, що в України є лише одна умова перемоги – вихід на адміністративні кордони 1991 року.
- Буданов наголосив, що Україна має зробити все, щоб до цього літа Крим повернувся додому. На питання журналістів, чи спонукатиме деокупація півострова Владіміра Путіна до застосування ядерної зброї, глава ГУР відповів, що ні.
- Глава ГУР МО вважає, що у 2023 році завершиться війна перемогою України. За його словами, хороших новин варто чекати у другій половині 2023 року або ближче до його кінця.