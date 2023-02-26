Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

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Стратегічна ціль українського контрнаступу

За словами Скібіцького, навесні Україна буде готова до контрнаступу. Він наголосив, що однією зі стратегічних цілей контрнаступу буде спроба "вбити клин у російський фронт на півдні – між Кримом і материковою частиною Росії".

Представник ГУР не виключає, що Україна завдаватиме ударів по збройових складах на території Росії, зокрема у Бєлгородській області.

"Звідти стартують атаки на Україну. Це становить загрозу, наприклад, для Харкова", – сказав він.

Скібіцький наголосив, що метою українського контрнаступу є звільнення всіх окупованих територій України, включно з Кримом.

Ми зупинимося тільки тоді, коли відновимо країну в кордонах 1991 року,

– наголосив Скібіцький.

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