Про це в ефірі 24 Каналу розповів полковник СБУ, народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко. За його словами, Україна очікує поставок озброєння від країн Заходу. Росіяни хочуть захопити Бахмут до того, як ми отримаємо сучасну техніку.

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"Вони (росіяни – 24 Канал) знають, що ми чекаємо великі поставки техніки. Коли вона до нас дійде, то у них вже не буде змоги продавлювати на тих чи інших рубежах. Тому зараз вони намагаються зробити якомога більше, щоб посунути нас. Зокрема, зайняти місто Бахмут", – зауважив він.

Бахмут – одна з найгарячіших точок

Костенко зазначив, що ситуація у Бахмуті дуже складна. Росія намагається оточити місто та сподівається, що якщо просунеться на півночі чи півдні, то ЗСУ покинуть місто. Але рішення про вихід українських воїнів не було.

Вони (росіяни – 24 Канал) перекрили одну трасу на Слав'янськ. Але зараз ще залишаються дороги, які є польовими. Там дозволяє місцевість і наші тримаються. Йдуть дуже жорсткі бої. Наші захисники наносять дуже серйозні втрати противнику,

– підкреслив народний депутат.

Полковник СБУ відзначив, що з приходом весни, коли є багнюка, важче просуватися, прохідність техніки набагато гірша. Українські воїни тримають оборону Бахмута.

"Там дуже складно сидіти в окопах. Питання у тому, чи ми тримаємо трасу для доставки логістики, щоб можна було це робити по асфальту і не застрягати у польових дорогах. Мені говорять побратими, які там, що проблем з логістикою нема. Є проблема тільки у тому, що ворог давить", – додав Костенко.

Костенко про ситуацію у Бахмуті: дивіться відео

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