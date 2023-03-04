Про це повідомляє міноборони Великої Британії. Відомство також повідомило про руйнування мостів Збройними силами України.
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Україна відправила в Бахмут елітні підрозділи
Зазначають, що регулярні війська Росії та сили групи "Вагнера" на 4 березня здійснили подальше просування до північних околиць міста. Ця частина Бахмута утримується Україною, але є вразливою до атак Росії з трьох боків.
За даними британської розвідки, Україна підсилює цю ділянку фронту елітними підрозділами.
Упродовж останніх 36 годин два ключових мости в Бахмуті були зруйновані, включаючи життєво важливий міст, що з'єднує місто з останнім основним шляхом постачання з Бахмута до міста Часів Яр,
– йдеться у повідомленні.
У британській розвідці констатують, що утримувані Україною маршрути постачання Бахмута стають дедалі обмеженішими.
До слова, в ISW припустили, що ЗСУ готуються відійти з Бахмута. Руйнування критично важливих мостів можуть вказувати на те, що українські війська намагаються перешкодити руху Росії на сході Бахмуту та обмежити потенційні шляхи виходу окупантів з Бахмута на Захід.
Що відомо про можливий відступ ЗСУ з Бахмута
- Ситуація у Бахмуті надскладна, місто намагаються оточити "вагнерівці", не виключено, що українські війська буде відведено, якщо командування прийме відповідне рішення.
- Однак, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий наголосив, що наразі українське командування не ухвалювало рішення про вихід Сил оборони із міста. Можливості втримати Бахмут ще є.
- 3 березня стало відомо, що з Бахмута виводять тактичну групу аеророзвідки "Птахи Мадяра". Підрозділ обороняв місто-фортецю впродовж понад 100 днів.
- Командувач ССО Віктор Хоренко відвідав Бахмут: всі підрозділи ССО України чітко виконують поставлені завдання. Захисники у надскладних умовах продовжують оборону міста.