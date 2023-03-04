Про це повідомляє міноборони Великої Британії. Відомство також повідомило про руйнування мостів Збройними силами України.

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Україна відправила в Бахмут елітні підрозділи

Зазначають, що регулярні війська Росії та сили групи "Вагнера" на 4 березня здійснили подальше просування до північних околиць міста. Ця частина Бахмута утримується Україною, але є вразливою до атак Росії з трьох боків.

За даними британської розвідки, Україна підсилює цю ділянку фронту елітними підрозділами.

Упродовж останніх 36 годин два ключових мости в Бахмуті були зруйновані, включаючи життєво важливий міст, що з'єднує місто з останнім основним шляхом постачання з Бахмута до міста Часів Яр,

– йдеться у повідомленні.

У британській розвідці констатують, що утримувані Україною маршрути постачання Бахмута стають дедалі обмеженішими.

До слова, в ISW припустили, що ЗСУ готуються відійти з Бахмута. Руйнування критично важливих мостів можуть вказувати на те, що українські війська намагаються перешкодити руху Росії на сході Бахмуту та обмежити потенційні шляхи виходу окупантів з Бахмута на Захід.

Що відомо про можливий відступ ЗСУ з Бахмута