Командувач Сил спеціальних операцій ЗС України бригадний генерал Віктор Хоренко приїздив до Бахмута, де перевірив роботу своїх підрозділів. Також він розповів про поточну ситуацію щодо оборони міста.

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Всі підрозділи ССО України, залучені до оборони Бахмуту, чітко виконують поставлені завдання. Наші воїни безперервно працюють в надзвичайно тяжких умовах і роблять все, аби кількість сил противника зменшувалася щодня,

– розповів Хоренко.



ССО продовжують виконувати завдання у Бахмуті / Фото ССО

Також під час поїздки командувач ССО України ознайомився з обстановкою в районах виконання завдань та на місці опрацював низку насущних питань щодо забезпечення та організації роботи підрозділів Сил спеціальних операцій.



Віктор Хоренко приїздив у Бахмут / Фото ССО

За словами Віктора Хоренка, в нинішніх умовах надзвичайно важливу роль грає комунікація та взаємодія усіх ланок, що входять до структури ССО України, а "швидке і злагоджене реагування на запити і потреби підрозділів дає найкращий результат на полі бою".



Українські воїни продовжують працювати у надскладних умовах у Бахмуті / Фото ССО

Зауважимо, що попередньо в Бахмут приїздив командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський.

В ISW припустили, що ЗСУ готуються відійти з Бахмута

Аналітики Інституту вивчення війни в актуальному звіті повідомили, що геолокаційні кадри, опубліковані 3 березня, підтверджують, що українські війська зруйнували два критично важливих мости в районі Бахмута.

Один з мостів через річку Бахмутівка у північно-східній частині міста та один на шляху до селища Хромове, на Захід від Бахмута.

Це може свідчити про те, що українські війська намагаються перешкодити руху Росії на сході Бахмуту та обмежити потенційні шляхи виходу окупантів з Бахмута на Захід.