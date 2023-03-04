Про це в ефірі телемарафону розповів секретар РНБО Олексій Данілов, передає 24 Канал.
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Під Бахмутом точаться запеклі бої
Данілов наголосив, що українські військові роблять все можливе, аби стримати ворога.
"Ситуація складна, але це наша земля і ми маємо її захищати. Наші захисники роблять все можливе і неможливе, щоб ворог не просувався", – наголосив він.
За словами Данілова, саме на цьому напрямку точаться найзапекліші бої і щодня гине величезна кількість російських солдатів.
Ситуація вкрай складна, непроста, але ще раз наголошую, військові розуміють, що їм треба робити. Ситуація складна, але контрольована,
– додав він.
Ворог зазнає шалених втрат
- За словами Данілова, в Бахмуті окупанти втрачають в сім разів більше солдатів, ніж українська сторона.
- Секретар РНБО також зазначив, що на Бахмуті наші військові щодня нищать терористів, вони "пакують" їх сотнями. За його словами, якщо ЗСУ не зможуть оборонятися в Бахмуті, то війська будуть перекинуті на інші напрямки. Наші воїни захищатимуть місто доти, доки вважатимуть за потрібне.
- Пресофіцер 112-ї бригади територіальної оборони Андрій Ковальов розповів, що Росія втратила у Бахмуті більше солдатів, ніж в обох Чеченських війнах.