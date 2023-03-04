Про це в ефірі телемарафону розповів секретар РНБО Олексій Данілов, передає 24 Канал.

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Під Бахмутом точаться запеклі бої

Данілов наголосив, що українські військові роблять все можливе, аби стримати ворога.

"Ситуація складна, але це наша земля і ми маємо її захищати. Наші захисники роблять все можливе і неможливе, щоб ворог не просувався", – наголосив він.

За словами Данілова, саме на цьому напрямку точаться найзапекліші бої і щодня гине величезна кількість російських солдатів.

Ситуація вкрай складна, непроста, але ще раз наголошую, військові розуміють, що їм треба робити. Ситуація складна, але контрольована,

– додав він.

Ворог зазнає шалених втрат

За словами Данілова, в Бахмуті окупанти втрачають в сім разів більше солдатів, ніж українська сторона.

Секретар РНБО також зазначив, що на Бахмуті наші військові щодня нищать терористів, вони "пакують" їх сотнями. За його словами, якщо ЗСУ не зможуть оборонятися в Бахмуті, то війська будуть перекинуті на інші напрямки. Наші воїни захищатимуть місто доти, доки вважатимуть за потрібне.

Пресофіцер 112-ї бригади територіальної оборони Андрій Ковальов розповів, що Росія втратила у Бахмуті більше солдатів, ніж в обох Чеченських війнах.

Важливо! Станом на 3 березня 2023 року в Україні ліквідували вже 151 370 загарбників. Тільки минулої доби наші воїни знищили ще 765 російських окупантів.