Об этом в эфире телемарафона рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает 24 Канал.

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Под Бахмутом идут ожесточенные бои

Данилов подчеркнул, что украинские военные делают все возможное, чтобы умерить врага.

"Ситуация сложная, но это наша земля и мы должны ее защищать. Наши защитники делают все возможное и невозможное, чтобы враг не продвигался", – подчеркнул он.

По словам Данилова, именно на этом направлении идут самые ожесточенные бои и ежедневно погибает огромное количество российских солдат.

Ситуация крайне сложная, непростая, но еще раз подчеркиваю, военные понимают, что им нужно делать. Ситуация сложная, но контролируемая,

– добавил он.

Враг несет бешеные потери

По словам Данилова, в Бахмуте оккупанты теряют в семь раз больше солдат, чем украинская сторона.

Секретарь СНБО также отметил, что на Бахмуте наши военные ежедневно уничтожают террористов, они "упаковывают" их сотнями. По его словам, если ВСУ не смогут обороняться в Бахмуте, то войска будут опрокинуты на другие направления. Наши воины будут защищать город, пока сочтут нужным.

Пресс-офицер 112-й бригады территориальной обороны Андрей Ковалев рассказал, что Россия потеряла в Бахмуте больше солдат, чем в обеих Чеченских войнах.

Важно! По состоянию на 3 марта 2023 г. в Украине ликвидировали уже 151 370 захватчиков. Только за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 765 российских оккупантов.