В Сухопутних військах ЗСУ наголосили, що інтенсивні бої точаться в самому місті та довкола нього. Генерал-полковник Сирський завітав до підрозділів, які ведуть оборону Бахмута.

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У місті та навколо тривають інтенсивні бої

У відомстві уточнили, що Сирський працює в підрозділах, які ведуть оборону Бахмута. У місті він заслухав доповіді командирів про стан справ у підпорядкованих підрозділах, ознайомився з проблемними питаннями щодо підвищення обороноздатності наших підрозділів на лінії фронту.

Командувач також вручив подарунки захисникам Бахмута, які в боях показали приклад стійкості, мужності та героїзму.

Сирський приїхав у Бахмут: дивіться фото

У пресслужбі сухопутних військ наголошують, що противник не полишає надії захопити Бахмут та продовжує накопичувати сили, щоб окупувати місто.

На захоплення міста російські окупанти кинули найпідготовленіші підрозділи ПВК Вагнер та інших регулярних частин російської армії. Інтенсивні бої точаться в самому місті та довкола нього,

– йдеться у повідомленні.

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