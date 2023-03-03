В Сухопутных войсках ВСУ отметили, что интенсивные бои ведутся в самом городе и вокруг него. Генерал-полковник Сырский посетил подразделения, ведущие оборону Бахмута.

Смотрите также Теробороновцы отбили штурм возле Бахмута: взяли в плен оккупанта, отец которого из Тернополя

В городе и вокруг продолжаются интенсивные бои

В ведомстве уточнили, что Сырский работает в подразделениях, ведущих оборону Бахмута. В городе он заслушал доклады командиров о положении дел в подчиненных подразделениях, ознакомился с проблемными вопросами повышения обороноспособности наших подразделений на линии фронта.

Командующий также вручил подарки защитникам Бахмута, которые в боях показали пример стойкости, мужества и героизма.