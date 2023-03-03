Впоследствии оказалось, что среди пленных – оккупант, отец которого из Тернополя.

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Во время штурма украинских позиций 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ вблизи Бахмута военнослужащие бригады отразили враждебное наступление. Пятерых оккупантов взяли в плен,

– говорится в сообщении.

Уже в плену россиянин рассказал, что его отец родом из Тернополя. На вопрос почему он воюет против украинцев ответил: "да мать же русская", что в переводе на украинский означает, "так мать же россиянка."

Что происходит в Бахмуте