Впоследствии оказалось, что среди пленных – оккупант, отец которого из Тернополя.
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Во время штурма украинских позиций 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ вблизи Бахмута военнослужащие бригады отразили враждебное наступление. Пятерых оккупантов взяли в плен,
– говорится в сообщении.
Уже в плену россиянин рассказал, что его отец родом из Тернополя. На вопрос почему он воюет против украинцев ответил: "да мать же русская", что в переводе на украинский означает, "так мать же россиянка."
Что происходит в Бахмуте
- Ситуация в Бахмуте сверхсложная, город пытаются оцепить "вагнеровцы", не исключено, что украинские войска будут отведены, если командование примет соответствующее решение.
- Однако пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что сейчас украинское командование не принимало решение о выходе Сил обороны из города. Возможности удержать Бахмут еще есть.
- Сегодня, 3 марта, стало известно, что из Бахмута выводят тактическую группу аэроразведки "Птицы Мадяра". Подразделение обороняло город-крепость на протяжении более 100 дней.