Згодом виявилось, що серед полонених – окупант, батько якого з Тернополя.

Дивіться також Втрати ворога ростуть: ЗСУ влаштували "бавовну" на Кінбурнській косі

Під час штурму українських позицій 105-ої окремої бригади територіальної оборони ЗСУ поблизу Бахмута, військовослужбовці бригади відбили ворожий наступ. П’ятьох окупантів взяли у полон,

– йдеться у повідомленні.

Уже в полоні росіянин розповів, що його батько родом з Тернополя. На запитання чому він воює проти українців відповів: "так мать же русская", що у перекладі українською означає, "так мати ж росіянка."

Що відбувається у Бахмуті