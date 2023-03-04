Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни. Аналітики повідомляють, що геолокаційні кадри, опубліковані 3 березня, підтверджують, що українські війська зруйнували два критично важливих мости в районі Бахмута.

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ЗСУ залишать Бахмут контрольовано – ISW

Один з мостів через річку Бахмутівка у північно-східній частині міста та один на шляху до селища Хромове, на захід від Бахмута.

"Запобіжне знищення мостів, ймовірно, свідчить про те, що українські війська можуть намагатися перешкодити руху Росії на сході Бахмуту та обмежити потенційні шляхи виходу окупантів з Бахмута на захід", – зазначають у звіті.

У звіті наводять слова радника президента України Олександра Роднянського, який 28 лютого заявив, що за потреби українські сили можуть відійти з позицій у Бахмуті.

Тоді він також розповів, що ЗСУ укріпили територію на захід від Бахмута так, що навіть якщо українські війська почнуть відступати, окупанти точно не зможуть швидко взяти все місто.

"Якщо українське командування визнає за необхідне відступити з Бахмута, воно, судячи із заяв і даних про дії України, ймовірно, здійснить обмежений і контрольований відхід з особливо складних ділянок східного Бахмута", – припускають фахівці.

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