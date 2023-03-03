За даними Генштабу, станом на вечір 3 березня загарбники зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

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Ворог прагне оточити Бахмут

Противник не полишає спроб оточити місто Бахмут. Протягом доби наші захисники відбили численні атаки в районах населених пунктів:

Васюківка,

Дубово-Василівка,

Бахмут Донецької області.

Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів, що поряд з районом ведення бойових дій, зокрема, Федорівка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Майорськ та Північне Донецької області.

Яка ситуація на інших напрямках

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки: противник утримує підрозділи в прикордонних районах. Мінометні та артилерійські обстріли відбулися у Медведівці, Сумській та Харківській областях.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли біля лінії зіткнення, але не мав успіху з наступом.

Авдіївський та Шахтарський напрямки: противник атакував наші позиції, здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах біля 20 населених пунктів.

Запорізький та Херсонський напрямки: противник веде оборону та здійснив артилерійські обстріли біля 15 населених пунктів, зокрема в місті Херсон та місті Очаків на Миколаївщині, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Окупанти не припиняють обстрілів

Протягом доби противник завдав 30 авіаційних та 6 ракетних ударів, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі.

Загроза завдання російською федерацією ракетних ударів залишається високою по всій території України,

– попередили у Генштабі.

Там додали, що на Луганщині окупаційна влада тисне на місцеве населення, зокрема на найбільш вразливі верстви населення. Вони відключили банкомати, через що люди не можуть отримати пенсії та соціальні виплати. Пенсіонерам та іншим людям запропонували отримувати готівку у визначені дні, але це не завжди можливо.

Досягнення наших ЗСУ за добу

Авіація Сил оборони нанесла 5 ударів по районах зосередження військової техніки окупантів, збила ворожий літак та безпілотник. Підрозділи ракетних військ і артилерії також завдали численних ударів по об’єктах противника.

Станом на 3 березня 2023 року в Україні ліквідували вже 151 370 загарбників. За даними Генштабу ЗСУ, тільки минулої доби наші воїни знищили ще 765 загарбників. Зазначимо, що ці дані не включають поранених окупантів.