Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Харук. Він зауважив, що росіяни, імовірно, ще довго намагатимуться прорвати оборону Бахмута і кидатимуть туди все більше і більше сил.

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Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що росіяни змінили тактику біля Бахмута. Зі спроб оточення вони перейшли до спроб "видавити" українські сили оборони з міста.

Чому росіяни вирішили змінити тактику

Харук припустив, що справа в чорноземі, який під час відлиги стає непрохідним для техніки. А в місті, на відміну від околиць, є вулиці з твердим покриттям, там розвивати бойові дії дещо легше.

Згідно з картою бойових дій, зараз місто Бахмут перебуває в напівоточенні. Певно, росіяни вважають, що шляхів, які вони контролюють достатньо, аби почати наступ безпосередньо на місто, зауважив експерт.

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Ймовірні вуличні бої

Зміна тактики росіян означатиме інтенсивні вуличні бої, підкреслив мовець, але українські збройні сили уже продемонстрували вправність у відбиті таких атак.

У травні минулого року, одразу за результатами буквально перших місяців бойових дій в двох російських фахових журналах вийшли статті, присвячені тактиці бойових дій Збройних сил України під час оборони міст. В цьому виді боїв наші воїни є достатньо навченими і підготовленими,

– додав Харук.

За його словами, теоретично, якщо ворог не намагатиметься зосередити зусилля ще на іншому напрямку, то атакувати Бахмут буде ще дуже довго.

"Оскільки на інших напрямках дуже активних бойових дій не ведеться, росіяни можуть всі наявні резерви скерувати під Бахмут", – сказав спікер.

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