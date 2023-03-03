Про це 24 Каналу розповів лейтенант, заступник командира батальйону "Свобода" Володимир Назаренко. Він наголосив, що українські військові можуть збільшувати кількість втрат ворога в десятки разів, для цього їм необхідно якомога більше озброєння.
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Військовий повідомив, коли окупанти розуміють, що потрапили під вогневий контроль українських збройних сил, то здаються у полон. Підтвердити чи спростувати масовість цього явища боєць не може, але такі прецеденти трапляються.
"В Бахмуті зараз пекло"
За словами Назаренка, в Бахмуті зараз відбувається справжнє пекло. Він наголосив, що українським військовим потрібно ще більше зброї, артилерії, дронів, адже що більше цього буде, то швидше, якісніше, точніше і в більших масштабах вони зможуть протидіяти ворогу.
Зараз втрати ворога – 1 до 7, ми можемо 1 до 10, 1 до 20, 1 до 100. Та й в принципі наше завдання, щоб не жоден український герой не гинув, а ті окупанти просто розбивалися, давилися об стіну, об українську оборону, йшли на самогубство,
– додав боєць.
Він розповів, що зараз завдання ЗСУ – "настільки перемелювати окупанта, щоб він не встигав відновлюватися, щоб він не встигав підходити".
Автомати в дефіциті
Назаренко повідомив, що українські військові в грудні на власні очі бачили, що на другій та третій лініях оборони окупанти перебувають навіть без автоматів.
Ті, хто копає окопи та бліндажі були взагалі без автоматів. Автомати були лише в тих, хто на нульовій лінії,
– зауважив військовослужбовець.
Назаренко про ситуацію на Бахмутському напрямку: дивитись відео
Бої в Бахмуті: останнє
- Російські війська вже місяць, як розпочали новий широкомасштабний наступ. Він мав би відновити темпи війни, принаймні, так планували загарбники. По факту ж серйозних успіхів вони не мають. Окупанти ледве зрушили з місця.
- Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що на Бахмуті наші військові щодня нищать терористів, вони "пакують" їх сотнями. За його словами, якщо ЗСУ не зможуть оборонятися в Бахмуті, то війська будуть перекинуті на інші напрямки. Наші воїни захищатимуть місто доти, доки вважатимуть за потрібне.
- Військовий і нардеп Роман Костенко повідомив, що Росія намагається оточити місто та сподівається, що якщо просунеться на півночі чи півдні, то ЗСУ покинуть місто. Але рішення про вихід українських воїнів не було.