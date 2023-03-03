Об этом 24 Каналу рассказал лейтенант, заместитель командира батальона "Свобода" Владимир Назаренко. Он подчеркнул, что украинские военные могут увеличивать количество потерь врага в десятки раз, для этого им необходимо как можно большее вооружение.
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Военный сообщил, когда оккупанты понимают, что попали под огневой контроль украинских вооруженных сил, то сдаются в плен. Подтвердить или опровергнуть массовость этого явления боец не может, но такие прецеденты встречаются.
"В Бахмуте сейчас ад"
По словам Назаренко, в Бахмуте сейчас происходит настоящий ад. Он подчеркнул, что украинским военным нужно еще больше оружия, артиллерии, дронов, ведь чем больше этого будет, тем быстрее, качественнее, точнее и в больших масштабах они смогут противодействовать врагу.
Сейчас потери врага – 1 к 7, мы можем 1 к 10, 1 к 20, 1 к 100. Да и в принципе наша задача, чтобы ни один украинский герой не погибал, а оккупанты просто разбивались, давились о стену, об украинскую оборону, шли на самоубийство,
– добавил боец.
Он рассказал, что сейчас задача ВСУ – "так перемалывать оккупанта, чтобы он не успевал восстанавливаться, чтобы он не успевал подходить".
Автоматы в дефиците
Назаренко сообщил, что украинские военные в декабре своими глазами видели, что "на второй и третьей линиях обороны оккупанты находятся даже без автоматов".
Копающие окопы и блиндажи были вообще без автоматов. Автоматы были только у тех, кто на нулевой линии,
– заметил военнослужащий.
Назаренко о ситуации на Бахмутском направлении: смотреть видео
Бои в Бахмуте: последнее
- Российские войска уже месяц, как начали новое широкомасштабное наступление. Он должен восстановить темпы войны, по крайней мере, так планировали захватчики. По факту же серьезных успехов у них нет. оккупанты едва сдвинулись с места.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что на Бахмуте наши военные каждый день уничтожают террористов, они "упаковывают" их сотнями. По его словам, если ВСУ не смогут обороняться в Бахмуте, то войска будут опрокинуты на другие направления. Наши воины будут защищать город, пока сочтут нужным.
- Военный и нардеп Роман Костенко сообщил, что Россия пытается окружить город и надеется, что если продвинется на севере или юге, то ВСУ покинут город. Но решения о выходе украинских воинов не было.