Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Петр Черник. Он напомнил, что Бахмут – это вагнеровцы, а Угледар – это армия, то есть Шойгу и Герасимов.
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Эксперт отметил, что есть очень серьезные политические нюансы их внутреннего дискурса и политической кухни. Где-то Шойгу даже работает на то, чтобы окончательно превратить или привести к нулю своего главного оппонента в борьбе между башнями Кремля.
Петр Черник рассказал, что Бахмут – стратегический был и будет оставаться. Это сеть дорог на Лисичанск и Северодонецк. Кроме того, это стратегическая точка в части потенциального отражения железнодорожного узла Дебальцево. Следует его держать до максимально той точки, которая будет логичной, полезной и целесообразной.
Я на 100% доверяю нашему генеральному штабу. Уверен, что все потенциальные сценарии просчитаны. Если дойдет такой момент, что оперативное отступление будет оправдано – не нужно этого бояться. Сражения могут быть проиграны,
– объяснил Черник.
"Американцы в 1941 году проиграли бешеную битву во время Перл-Гарбора. Японцы радовались, что "еще полшага и США упадет, мы будем победителями". Не так сложилось и таких примеров могу привести множество", – вспомнил Черник.
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Он акцентировал, что важно выиграть войну и мы ее выиграем. Так не бывает, что все сражения без исключения выигрышны. История изобилует, когда противник, проигравший, имеет успешные сражения.
Какая ситуация в Бахмуте: последние новости
- Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут в Донецкой области, у города идут тяжелые бои. Враг давит на позиции ВСУ, но наши защитники дают достойный отпор захватчикам.
- Из Бахмута в Донецкой области выводят тактическую группу аэроразведки "Птицы Мадяра". Подразделение обороняло город-крепость на протяжении более 100 дней. Об этом в своем телеграмм-канале 2 марта рассказал командир группы Роберт Бровди.
- Российские войска уже месяц, как начали новое широкомасштабное наступление. Он должен восстановить темпы войны, по крайней мере, так планировали захватчики. По факту же серьезных успехов у них нет. оккупанты едва сдвинулись с места.