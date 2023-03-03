Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Петр Черник. Он напомнил, что Бахмут – это вагнеровцы, а Угледар – это армия, то есть Шойгу и Герасимов.

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Эксперт отметил, что есть очень серьезные политические нюансы их внутреннего дискурса и политической кухни. Где-то Шойгу даже работает на то, чтобы окончательно превратить или привести к нулю своего главного оппонента в борьбе между башнями Кремля.

Петр Черник рассказал, что Бахмут – стратегический был и будет оставаться. Это сеть дорог на Лисичанск и Северодонецк. Кроме того, это стратегическая точка в части потенциального отражения железнодорожного узла Дебальцево. Следует его держать до максимально той точки, которая будет логичной, полезной и целесообразной.

Я на 100% доверяю нашему генеральному штабу. Уверен, что все потенциальные сценарии просчитаны. Если дойдет такой момент, что оперативное отступление будет оправдано – не нужно этого бояться. Сражения могут быть проиграны,

– объяснил Черник.

"Американцы в 1941 году проиграли бешеную битву во время Перл-Гарбора. Японцы радовались, что "еще полшага и США упадет, мы будем победителями". Не так сложилось и таких примеров могу привести множество", – вспомнил Черник.

Смотрите видео с Петром Черником на ютубе 24 канала:

Он акцентировал, что важно выиграть войну и мы ее выиграем. Так не бывает, что все сражения без исключения выигрышны. История изобилует, когда противник, проигравший, имеет успешные сражения.

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