Про це в ефірі 24 Каналу повідомив військовий оглядач Денис Попович. За його словами, наступ в районі Кремінної – Сватове спрямований на 2 цілі.

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На його думку, перша ціль – це повернути території, які росіяни втратили під час осіннього контрнаступу, а саме частину Харківської області. Є дані про те, що вони хочуть наступати на Купʼянськ – для цього й концентрують війська в Луганській області.

Другою метою військовий оглядач назвав – Лиман. Тоді росіяни з півночі зможуть загрожувати Словʼянську та Краматорську. Якщо ж захоплять Вугледар, то зможуть загрожувати Марʼїнці.

Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Марʼїнка – таким чином ми бачимо дугу й по ній вони хотіли б наступати далі на Донецьку область з метою її захоплення,

– пояснив Денис Попович.

Він акцентував, що не каже вдасться це ворогу чи ні. Військовий оглядач тільки вказує на можливі наміри росіян.

"Стосовно Бахмуту – ситуація важка. Були дані про те, що ми там збираємо підкріплення. Є так само дані, що це підкріплення вступило вже в бій та досягло певних результатів. Але про те, що наступ російської армії з метою оточення Бахмуту повністю зупинено – поки що так сказати не можу. Треба спостерігати й дивитися, що там буде далі", – підсумував Попович.

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