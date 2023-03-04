Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны. Аналитики сообщают, что геолокационные кадры, опубликованные 3 марта, подтверждают, что украинские войска разрушили два критически важных моста в районе Бахмута.

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ВСУ оставят Бахмут контролируемо – ISW

Один из мостов через реку Бахмутовка в северо-восточной части города и один по пути к поселку Хромово, к западу от Бахмута.

"Предотвращение уничтожения мостов, вероятно, свидетельствует о том, что украинские войска могут пытаться помешать движению России на востоке Бахмута и ограничить потенциальные пути выхода оккупантов из Бахмута на запад", – отмечают в отчете.

В отчете приводятся слова советника президента Украины Александра Роднянского, который 28 февраля заявил, что при необходимости украинские силы могут отойти с позиций в Бахмуте.

Тогда он также рассказал, что ВСУ укрепили территорию западнее Бахмута так, что даже если украинские войска начнут отступать, оккупанты точно не смогут быстро взять весь город.

"Если украинское командование сочтет необходимым отступить из Бахмута, оно, судя по заявлениям и данным о действиях Украины, вероятно, осуществит ограниченный и контролируемый уход из особо сложных участков восточного Бахмута", – предполагают специалисты.

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