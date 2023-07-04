Це абсолютно нове формування було анонсоване на початку 2023 року, а зараз його бійці вже беруть активну участь у звільненні українських територій. Про те, як створювалася Гвардія наступу та чим вона займається сьогодні – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Ідея створення Гвардії наступу

Першочергово ідея створення Гвардії наступу належала Денису Монастирському – міністру внутрішніх справ, який трагічно загинув 18 січня внаслідок авіакатастрофи в Броварах.

Набір добровольців до Гвардії розпочався через 2 тижні після цієї жахливої трагедії. Тоді початок цього процесу здавався такою собі останньою шаною Денису Монастирському від його колег. Та питання про те, як ідею міністра втілюватимуть вже без участі його самого, було надзвичайно актуальним.

Катерина Павліченко Заступниця міністра внутрішніх справ Ідея справді виникла в часи міністра Монастирського. Проте слід відмітити, що вона якраз таки формувалася та йшла як така ідея знизу. Зокрема, від тих, хто хотів долучитися до підрозділів системи саме Міністерства внутрішніх справ.

Мова про людей, які вже раніше працювали в підрозділах системи Міністерства внутрішніх справ і хотіли повернутися до відсічі збройної агресії.

Дійсно, це було ще в період міністра Монастирського. Проте, як ми бачимо, зміна керівництва не змінила курс той, який був визначений попереднім міністром, а навпаки, мені здається, що в деякому сенсі навіть його посилила,

– відзначила заступниця міністра внутрішніх справ у коментарі 24 Каналу.

Першочергово планували створити 8 бригад Гвардії наступу. Та потім до цього списку додалась ще й бригада "Хартія". Тож нині таких бригад загалом є 9:

"Лють" – об'єднана штурмова бригада Нацполіції. Єдина з Гвардії наступу бригада, створена в структурі поліції.

– об'єднана штурмова бригада Нацполіції. Єдина з Гвардії наступу бригада, створена в структурі поліції. "Сталевий кордон" – 15 мобільний прикордонний загін, який у межах проєкту "Гвардія наступу" став єдиною в проєкті бригадою зі складу ДПСУ.

– 15 мобільний прикордонний загін, який у межах проєкту "Гвардія наступу" став єдиною в проєкті бригадою зі складу ДПСУ. "Азов" – бригада Нацгвардії, створена на базі однойменного окремого загону спеціального призначення. Підрозділ відомий передовсім боями в Маріуполі у 2014 та 2022 роках.

– бригада Нацгвардії, створена на базі однойменного окремого загону спеціального призначення. Підрозділ відомий передовсім боями в Маріуполі у 2014 та 2022 роках. "Буревій" – створена на базі 1 Президентської бригади оперативного призначення. До повномасштабного вторгнення брала участь у боях за Іловайськ і Красний Лиман, а після – на Київщині та в Сєвєродонецьку.

– створена на базі 1 Президентської бригади оперативного призначення. До повномасштабного вторгнення брала участь у боях за Іловайськ і Красний Лиман, а після – на Київщині та в Сєвєродонецьку. "Кара-Даг" – створена на базі 15 бригади оперативного призначення. Названа на честь однойменного гірського масиву в Криму. З 2022 року бійці бригади брали участь у боях на Запоріжжі.

– створена на базі 15 бригади оперативного призначення. Названа на честь однойменного гірського масиву в Криму. З 2022 року бійці бригади брали участь у боях на Запоріжжі. "Спартан" – з'єднання створене на базі 3 бригади оперативного призначення. Бійці бригади обороняли Харків, звільняли Харківську область і брали участь у боях за Бахмут.

– з'єднання створене на базі 3 бригади оперативного призначення. Бійці бригади обороняли Харків, звільняли Харківську область і брали участь у боях за Бахмут. "Рубіж" – створена на базі 4 бригади оперативного реагування. Бригада брала участь у боях на Світлодарській дузі, обороні Гостомельського аеропорту та численних боях на Донбасі у 2022 – 2023 роках.

– створена на базі 4 бригади оперативного реагування. Бригада брала участь у боях на Світлодарській дузі, обороні Гостомельського аеропорту та численних боях на Донбасі у 2022 – 2023 роках. "Червона Калина" – 14 бригада оперативного призначення Нацгвардії. Раніше ще під ім'ям "Ягуар" підрозділ звільняв Харківську ОДА від сепаратистів у 2014 році. Бійці підрозділу брали участь у боях за Слов'янськ, Дебальцеве та Сєвєродонецьк.

– 14 бригада оперативного призначення Нацгвардії. Раніше ще під ім'ям "Ягуар" підрозділ звільняв Харківську ОДА від сепаратистів у 2014 році. Бійці підрозділу брали участь у боях за Слов'янськ, Дебальцеве та Сєвєродонецьк. "Хартія" – бригада ще на початку 2023 року була однойменним добровольчим формуванням. Поки що це остання бригада, створена в межах Гвардії наступу.

Керівництво Міністерства внутрішніх справ планує продовжувати працювати в цьому напрямку, розширюючи кількість бригад Гвардії наступу. Втім, конкретних термінів і чисел поки не розкривають.

У МВС не вважають проблемою те, що Гвардія наступу формувалась саме на базі цивільного міністерства, а не Збройних Сил України. Мовляв, силові та правоохоронні органи сьогодні діють єдиним кулаком у захисті українського суверенітету.

Службовці Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, інших відомств вже насправді дев'ять років пліч-о-пліч відстоюють суверенітет і відновлюють територіальну цілісність нашої держави. Наприклад, Маріуполь боронили й Збройні Сили, і прикордонники, і поліція, і Національна гвардія. І так само спільно вони діють на всіх ділянках фронту дружньо й ефективно,

– пояснює Катерина Павліченко.

Загалом до Гвардії наступу входять 9 бригад / Інфографіка 24 Каналу

Проєкт надто медійний, але це добре

Під час формування Гвардії наступу виникало багато питань, чому весь процес став настільки публічним, якщо ж "плани люблять тишу". Через це навіть з'являлися чутки про буцімто політичні аспекти проєкту.

Втім, насправді вся медійність надзвичайно допомогла Міністерству внутрішніх справ у проведенні вдалої рекрутиногової кампанії. Заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко відкинула будь-які заяви про можливі політичні цілі Гвардії наступу. Та закликала не недооцінювати інформаційну складову.

Катерина Павліченко Заступниця міністра внутрішніх справ Якщо говорити саме про медійну складову, то тут медійність, як на мене, спрацювала позитивно в контексті рекрутингової компанії. Ми дійсно проводили таку медійну рекрутингову компанію для того, щоб залучити більшу кількість таких вмотивованих хлопців і дівчат, які сьогодні й долучилися до Гвардії наступу.

Гвардії наступу навіть присвячують пісні: дивіться відео

Підтверджує ефективність цієї тактики на власному прикладі пресофіцер бригади "Лють" Артем Джепко. Ще до недавна він був медійником – працював воєнним кореспондентом на провідних українських телеканалах.

"Якщо ви пам'ятаєте, там була просто шалена піар-кампанія. Я побачив це гасло і зрозумів, що воно для мене: "Перетвори свою лють на зброю". Цієї люті було ну дуже багато, тож я вирішив: а чому б і ні?" – пригадує Артем Джепко.

Медійність Гвардії наступу справді дозволила зацікавити медійно доволі відомих людей. Так, колишній лідер київського Динамо та збірної України Владислав Ващук приєднався до бригади "Буревій", а співак Віталій Козловський встав до лав бригади "Рубіж".

Козловський і Ващук у Гвардії наступу: дивіться фото

Ще однією доволі відомою персоною є Світлана Гоцик – колись чемпіонка світу зі змішаних єдиноборств, яка нині служить у вже згаданій бригаді "Лють" Національної поліції.

Вона в нас у бригаді, хоча до цього й не мала жодного військового досвіду. Але вона зрозуміла, що треба. Дівчина настільки вмотивована – повірте, вона буде ру*ні так кадики виривати, що ой-ой-ой. От повірте,

– запевняє пресофіцер бригади "Лють".

За його словами, медійна активність Гвардії наступу залучила до її бригад не лише професійних спортсменів. Так, до "Люті" приєдналися навіть професійні моделі, які ще рік тому дефілювали на світових подіумах Парижа чи Мілана.

"Та я думаю, що це ще не всі. Ми очікуємо відкриття також для всіх інших, хто ще, можливо, думає щодо цього. Але в нас набір відкритий, формуємо резерви. Тож з радістю очікуємо новачків у рядах Гвардії наступу", – каже заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

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Відбір до Гвардії наступу

Від самого початку Гвардія наступу була проєктом, що опирався на добровольців. Це були як військові, які вже мали багатий бойовий досвід, так і люди, які з цивільного життя вперше прийшли до центрів комплектування.

Хоча слід зазначити, що ідея добровольчих бригад на початку створення Гвардії наступу сприймалась доволі скептично. Мовляв, за майже рік повномасштабного вторгнення ті, хто хотів добровільно приєднатися до Сил оборони, вже й так це зробили. Тож повірити, що МВС зможе знайти десятки тисяч добровольців, справді було складно.

Катерина Павліченко Заступниця міністра внутрішніх справ Насправді, наші люди не потребують додаткової мотивації. Ми це побачили під час набору, тому що дійсно дуже багато людей зголосилися й подали заявки до бригад Гвардії наступу. Але був ще доволі жорсткий відбір – це етапи фізичної підготовки, лікарської комісії, психологічного тестування, співбесід. І я розумію, що насправді потрапили навіть не всі, хто хотів.

Пресофіцер бригади "Лють" пригадав, як це було в його підрозділі – дехто з охочих потрапити в бригаду не зміг здати фізичну підготовку, хтось не пройшов лікарську комісію, а дехто, прийшовши в ЦНАП, навіть не розумів, що таке штурмова бригада.

"На ВЛК настільки все прискіпливо… Стоматолог помітив якусь дірку – тебе відвели в пункт і почали досліджувати, що це за дірка", – пригадує Артем Джепко.

Він розповідає, що хоча й працює нині пресофіцером "Люті", відбір у бригаду в нього був на рівні з усіма майбутніми бійцями чи іншими службовцями бригади.

Жодних якихось поблажок, що я там працював воєнкором. Мені дали зрозуміти, що це дуже круто, що я працював з бійцями в окопах, але тут ти повинен усвідомлювати, що це зовсім інша історія. Якщо ти хочеш безпосередньо бути причетним до перемоги, тобі треба це все пройти,

– каже пресофіцер бригади "Лють".

Загалом кількість охочих приєднатися до Гвардії наступу виправдала очікування керівництва Міністерства внутрішніх справ. Тож якщо розглядати проєкт як рекрутингову кампанію, тоді його можна вважати успішним.

"Оскільки був такий хороший ажіотаж, було багато охочих, ми вирішили залишити відкритою можливість подати таку заяву для тих, хто, можливо, сумнівався. А ті, хто подавав заявку, але не пройшов відбір, матиме можливість спробувати ще раз", – розповіла заступниця міністра Катерина Павліченко.

Цікавим фактом є те, що при відборі найбільше заявок подали до двох бригад, які входять до Нацполіції та Держприкордонослужби. Натомість середня кількість заявок у 7 бригад Нацгвардії була дещо нижчою.

За словами заступниці глави МВС, ця різниця не була якоюсь величезною. Вона вбачає, що процес відбору до Гвардії наступу вийшов доволі людиноцентричним. Тобто, кожен охочей міг обрати ту чи іншу бригаду, цілі чи гасла, які йому ближче до душі.

Як бригада "Азов" набирала добровольців для наступу: дивіться відео

Підготовка бійців Гвардії наступу

Відбір до бригад Гвардії наступу оголосили 2 лютого 2023 року, а вже через декілька тижнів розпочалась підготовка бійців та бойові злагодження. Спершу підготовка досвідчених бійців і новачків відбувалась окремо.

Звичайно, є відмінності. Ті, хто мають великий бойовий досвід, вони могли не брати участь у першому підготовчому етапі навчальному. А вже обов'язково долучалися до спільного бойового злагодження підрозділу, коли вже весь підрозділ виходив на навчання,

– пояснює Катерина Павліченко.

З початку рекрутингової кампанії й до сьогодні, коли деякі з бригад Гвардії наступу вже активно залучені до бойових дій на фронті, минуло кілька місяців підготовки. Це та "розкіш", на яку під час війни можуть розраховувати не всі підрозділи. Та звісно, що хотілося б ще більше.

Катерина Павліченко Заступниця міністра внутрішніх справ Підготовка насправді має відбуватися постійно. Постійні навчання й підготовка – вона допомагає підвищити рівень вмінь і навиків і знань поводження, в тому числі, з озброєнням. Чи достатньо було цього часу – важко сказати, адже підготовка триває досі.

Той факт, що підготовка триває досі, підтверджує й представник бригади "Лють" Артем Джепко. За його словами, українські воїни – хлопці й дівчата зі складу бригади – продовжують підготовку навіть у 30-градусну спеку.

Це ж пекло, але вони досі тренуються. Вони постійно тренуються, тренуються, тренуються. Тому що ми не знаємо, яка буде ситуація на фронті, коли там знадобиться наша допомога. Можливо, там буде +40 градусів, а, можливо, -20,

– пояснює пресофіцер "Люті".

Як відбувається підготовка бійців Гвардії наступу: дивіться відео

Завдання Гвардії наступу

Після початку процесу формування Гвардії наступу були різні думки щодо того, які завдання виконуватимуть її бійці. Мовилося як про штурмові дії, так і про зачистку щойно звільнених територій.

Долучайся до штурмових бригад МВС, які звільнятимуть міста Донецьк, Луганськ та інші окуповані території разом з Кримом. Гарантуємо бойові зіткнення на передовій,

– мовиться на сайті Гвардії наступу.

Заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко наголосила, що ключова функція бригад Гвардії наступу – відсіч збройної агресії Росії шляхом передовсім наступальних операцій.

Катерина Павліченко Заступниця міністра внутрішніх справ Першочергове їхнє задання – це участь в штурмових операціях і звільнення тимчасово окупованих територій нашої держави. Їхня мета, яку вони вже фактично виконують, – підсилення Сил оборони України.

Втім, завдання можуть дещо відрізняти для різних бригад. Адже 7 з них створені на базі Національної гвардії, а ще по одній – на базі Держприкордонслужби та Нацполіції. Тож, наприклад, у бійців бригади "Лють" можуть бути дещо відмінні завдання від решти.

Вони виконують зокрема завдання по напрямку Національної поліції, які визначені для поліцейських. Тому тут є певні свої особливості. І, наприклад, поліцейські проводить стабілізаційні заходи на звільнених територіях. Та загалом бригада "Лють" бере участь у бойових діях разом з іншими підрозділами Сил оборони,

– пояснює Катерина Павліченко.

Бійці бригади готувалися до виконання абсолютно різних завдань. Зокрема, і до ведення штурмових дій.

"Якщо буде наказ штурмувати, ми будемо це робити. Треба буде робити зачистку, ми будемо це робити. Якщо треба буде стежити за правопорядком на вже звільненій частині України, ми будемо це робити", – розповідає пресофіцер "Люті" Артем Джепко.

За його словами, бійці бригади вже готові й лише чекають наказу. Мовляв, усі вони хочуть нищити ворогів і звільняти поки окуповані українські території.

Озброєння Гвардії наступу

Мабуть, найцікавішим питанням є те, чим озброєні бійці бригад Гвардії наступу. Якщо штурмові дії визначені серед головних їхніх завдань, очевидно, що для цього необхідне й відповідне озброєння.

Катерина Павліченко Заступниця міністра внутрішніх справ Можу вам сказати, що бригади Гвардії наступу вже оснащені різними видами озброєння. Зокрема й важкою технікою, й артилерією, і бронетехнікою.

Зокрема серед цієї зброї є й сучасні західні зразки. У МВС вдячні за таку допомогу партнерам, але ведуть переговори щодо подальших постачань. Адже сучасна зброя дозволить мінімізувати втрати серед українських військових і пришвидшити звільнення наших територій.

Так само ми дуже обережно поцікавилися в Катерини Павліченко про кількість цієї зброї. Запитали, чи достатньо нині цього озброєння для того, аби Гвардія наступу змогла виконати визначені для неї завдання.

Зброї ніколи не буває забагато. Від кількості озброєння буде залежати, як я сказала, важливі такі питання, як терміни проведення цих наступальних операцій, частково успіхи та наші втрати. І втрати ворога відповідно теж,

– відповіла заступниця міністра внутрішніх справ.

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"Лють"

Об'єднана штурмова бригада "Лють" – це воєнізований підрозділ поліції нового зразка. Бригада об'єднала полки спеціально призначення "Сафарі" та "Цунамі", а також батальйон патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1".

Бійці, які нині входять до бригади "Лють", раніше виконували бойові завдання на Київщині, Запорізькому, Харківському, Херсонському і Донецькому напрямках. Бригада "Лють" – це:

два штурмові полки,

батальйон особливого призначення,

артилерійський полк,

рота спеціальних операцій.

В арсеналі бійців "Люті" є бронетехніка, артилерійське, зенітне, протитанкове та снайперське озброєння. Та найважливіше – звичайно ж, люди. Бійці бригади вкрай мотивовані виконувати бойові завдання.

Ці люди дуже мотивовані, вони готові нищити, вони готові виганяти цю нечисть, цю орду з нашої території. У них усіх палають очі. Здається, що коли ми підемо, то нас би зупинили біля Москви,

– каже пресофіцер бригади Артем Джепко.

Тренування бійців бригади "Лють": дивіться відео

"Сталевий кордон"

Основу бригади "Сталевий кордон" заклали підрозділи Державної прикордонної служби, що виконували завдання в районі бойових дій на Сході нашої держави.

У рядах підрозділу воїни, які першими зустріли ворога на кордоні, боронили Азовсталь, перебували на лінії оборони на Лиманському та Бахмутському напрямках, а також захищали державний рубіж з країною-агресором. Бригада "Сталевий кордон" – це:

протитанкові розрахунки,

артилерійські розрахунки,

групи аеророзвідки,

розрахунки ПЗРК.

Тренування бійців бригади "Сталевий кордон" / Фото ДПСУ

"Азов"

Це без найменшого перебільшення вже легендарний підрозділ. Щоправда, бригадою "Азов" став уже, коли був визначений як частина Гвардії наступу.

Для більшості українців підрозділ відомий як окремий загін спеціального призначення "Азов". Саме в такому статусі бійці підрозділу боронили Маріуполь та утримували "Азовсталь" у першій половині 2022 року.

Та свій легендарний шлях азовці почали ще задовго до повномасштабного вторгнення Росії. Ще в червні 2014 року "Азов" зіграв провідну роль у звільненні Маріуполя від російських бойовиків.

Після виходу з "Азовсталі" в травні 2022 року сотні бійців "Азову" досі перебувають у полоні. Нині виконує обов'язки командира бригади майор Богдан "Тавр" Кротевич.

"Азов" вже бере участь у боях на Півдні: дивіться відео

"Спартан"

Ще один підрозділ, який відіграв надзвичайно важливу роль у захисті України від повномасштабного вторгнення армії Росії. Ще як 3 бригада оперативного призначення Нацгвардії підрозділ дав відсіч спробам росіян прорватися до Харкова.

Згодом бійці бригади брали участь у блискавичному контрнаступі на Харківщині. Зокрема, вони безпосередньо брали участь у звільненні:

Малої Рогані,

Циркунів,

Кутузівки.

Бойовий шлях бригади "Спартан": дивіться відео

"Рубіж"

Саме ці хлопці й дівчата без перебільшення втримали українську столицю. 24 лютого 2022 ротна тактична група 4 бригади оперативного призначення, яка тепер стала "Рубежем", першою прийняла бій з російськими окупантами за аеропорт "Гостомель".

Це відіграло надважливу роль в обороні Києва, адже бійці бригади не дозволили ворогу розгорнути свої основні сили в безпосередній близькості біля української столиці. Згодом ідея десантування в Гостомелі стала неможливою, а ще пізніше російські війська й зовсім змушені були відступати з Київської області.

Крім того, бійці бригади, яка нині увійшла до Гвардії наступу під назвою "Рубіж", брали участь у боях за:

Бучу,

Мощун,

Гуту Межигірську,

Рубіжне,

Сєвєродонецьк.

Бригада "Рубіж" у боях: дивіться відео

"Червона Калина"

Бійці 14 бригади оперативного призначення також відзначилися в боях за Київську область. Зокрема, гвардійці розгромили колону російської армії біля селища Бузова, коли та намагалася прорватися до української столиці.

Також підрозділи бригади, яка сьогодні зветься "Червоною Калиною", брали активну участь у боях за:

Сєвєродонецьк,

Лисичанськ,

Білогорівка,

Спірне,

Верхньокам'янське.

Як "Червона Калина" готувалася до наступу: дивіться відео

"Кара-Даг"

Єдина бригада Гвардії наступу, яка має чітку географічну орієнтацію як у своїй назві, так і в гаслі: "Піднімемо прапор над Кримом". "Кара-Даг" створений на базі на базі 15 бригади оперативного призначення Нацгвардії.

Після 24 лютого 2022 року бійці бригади брали участь в обороні Запорізької області. Спершу були бої за Мелітополь, Токмак, Малу Токмачку. Згодом гвардійці змогли зупинити просування ворога на напрямках Василівка – Запоріжжя, Токмак – Оріхів.

Сьогодні активні бойові дії тривають саме на рідному для бригади Запоріжжі. Втім, бійці "Кара-Дагу" на материковій частині України не планують зупинятися. "Кара за Крим, ось що значить Кара-Даг", – каже ще одне гасло бригади.

Постер штурмової бригади Кара-Даг / Фото Національної гвардії

"Буревій"

Підрозділ, також відомий, як 1 Президентська бригада оперативного призначення, позиціонує себе ніяк інакше, окрім як "Бригада утилізації російських військових". "Буревій" – це буря, що йде на ворогів.

Раніше підроздлі також брав участь в обороні Києва та Київщини. Також залучався до бойових дій у Чернігівській області, Сєвєродонецьку та Лисичанську.

"Хартія"

Поки що остання бригада, створена в межах проєкту Гвардія наступу. Сам підрозділ "Хартія" з'явився на початку російського повномасштабного вторгнення як добровольчий.

Добровольці "Хартії" обороняли Харківську область від російської навали та одними з перших вийшли на держкордон під час контрнаступу Сил оборони України в Харківській області.

Раніше "Хартія" також була єдиним добровольчим підрозділом, що брав участь в обороні Бахмута. Тепер же почалась нова історія – історія 13 бригади оперативного призначення Нацгвардії "Хартія".

Гвардія наступу: що буде далі

Першочерговою метою створення Гвардії наступу була участь у наступальних діях, які тривають вже сьогодні. Деякі підрозділи вже активно до них залучені, інші – очікують відповідного наказу головнокомандувача.

Та це лише одна з перших сторінок в історії Гвардії наступу. А далі… Далі буде ще більше. Нині набір до згаданих підрозділів триває досі. Передовсім – для формування резерву. Хоча ще раніше керівництво МВС заявляло про наміри формувати все нові й нові бригади Гвардії наступу.

Катерина Павліченко Заступниця міністра внутрішніх справ Зараз ми не будемо про це говорити. Коли буде відомо про таке рішення, тоді ми вже будемо це анонсувати, що відкриваються нові бригади. Зараз поки ми формуємо резерви.

Ми ж віримо, що бригади Гвардії наступу зовсім скоро ефективно зарекомендують себе на полі бою, як ми віримо в Сили оборони України. Впевнені: попереду ще будуть матеріали про те, як "Кара-Даг" підіймав прапор над Кримом, а "Спартан" і "Хартія" назавжди убезпечать рідну Харківщину від зазіхань кровожерливих сусідів.

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