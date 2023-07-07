Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії. За його словами, північніше та південніше Бахмута захисники продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів.
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В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Тут тривають важкі бої,
– сказав речник.
Ворог чинить шалений опір
Сили оборони України за останню добу просунулись на понад кілометр на бахмутському напрямку. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.
Сили оборони продовжують на Бахмутському напрямку утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії, просуватись по північному та південному флангах,
– повідомив Сергій Череватий.
Зокрема, за словами речника, за останню добу там пройдено більше кілометра.
Успіхи ЗСУ поблизу Бахмута
- Вчора стало відомо, що українські захисники мають успіх в результаті наступу в районі Кліщіївки. Зазначалось що ЗСУ закріплялися на досягнутих рубежах.
- Водночас російські військові чинять потужний опір.
- Українські військові стримують наступ російських окупантів на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.