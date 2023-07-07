Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії. За його словами, північніше та південніше Бахмута захисники продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів.

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В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Тут тривають важкі бої,

– сказав речник.

Ворог чинить шалений опір

Сили оборони України за останню добу просунулись на понад кілометр на бахмутському напрямку. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Сили оборони продовжують на Бахмутському напрямку утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії, просуватись по північному та південному флангах,

– повідомив Сергій Череватий.

Зокрема, за словами речника, за останню добу там пройдено більше кілометра.

Важливо! Ворог 318 разів бив по українським військовим ствольною та реактивною артилерією, здійснив три авіанальоти. Загалом відбулось 7 боєзіткнень – знищений 61 окупант, 116 поранено, 5 взято в полон.

Успіхи ЗСУ поблизу Бахмута