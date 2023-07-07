Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия. По его словам, севернее и южнее Бахмута защитники продолжают оказывать давление на противника, выбивают из ранее захваченных рубежей.
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В районе Клищиевки имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Здесь продолжаются тяжелые бои,
– сказал спикер.
Враг оказывает безумное сопротивление
Силы обороны Украины за последние сутки продвинулись более километра на бахмутском направлении. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. в эфире телемарафона.
Силы обороны продолжают на Бахмутском направлении удерживать инициативу, давить на врага, проводить штурмовые действия, продвигаться по северному и южному флангам.
– сообщил Сергей Череватый.
В частности, по словам спикера, за последние сутки там пройдено более километра.
Успехи ВСУ вблизи Бахмута
- Вчера стало известно, что украинские защитники преуспевают в результате наступления в районе Клищиевки. Отмечалось, что ВСУ закреплялись на достигнутых рубежах.
- В то же время российские военные оказывают мощное сопротивление.
- Украинские военные сдерживают наступление российских окупантов на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях.