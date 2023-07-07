Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия. По его словам, севернее и южнее Бахмута защитники продолжают оказывать давление на противника, выбивают из ранее захваченных рубежей.

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В районе Клищиевки имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Здесь продолжаются тяжелые бои,

– сказал спикер.

Враг оказывает безумное сопротивление

Силы обороны Украины за последние сутки продвинулись более километра на бахмутском направлении. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. в эфире телемарафона.

Силы обороны продолжают на Бахмутском направлении удерживать инициативу, давить на врага, проводить штурмовые действия, продвигаться по северному и южному флангам.

– сообщил Сергей Череватый.

В частности, по словам спикера, за последние сутки там пройдено более километра.

Важно ! Враг 318 раз бил по украинским военным ствольной и реактивной артиллерией, совершил три авианалета. В общей сложности произошло 7 боеприкосновений – уничтожен 61 оккупант, 116 ранены, 5 взяты в плен.

Успехи ВСУ вблизи Бахмута