Крім цього, він порівняв країну-агресорку з давнім містом-державою Карфагеном. За його словами, Росія так само буде знищена.
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Данілов прокоментував контрнаступ України
Секретар РНБО зазначив, що у ході активних бойових дій українська армія робить неможливе. Зокрема, вона ламає всі усталені теорії й практики ведення сучасних війн.
"Сили оборони України успішно виконують завдання контрнаступу в умовах рівності або навіть чисельної меншості залучених сил і засобів. Реалізують завдання без переваги у повітрі", – підкреслив Данілов.
Крім того, він зауважив, що наші військові здійснюють унікальні військові операції без критичної першості в усіх компонентах. Водночас Данілов підкреслив, що пріоритетом нашої держави є життя наших воїнів, саме тому Україна має менші втрати в умовах контрнаступу, ніж росіяни.
Він також зауважив, що Росія обов'язково зазначає поразки. А українська армія, безумовно, досягне всіх своїх поставлених цілей.
І щоб не забувати: Росія – Карфаген сучасності й буде зруйнована!
– запевнив секретар РНБО.
Наостанок Данілов сказав, що "диво української стійкості" потребує постійного і значно більшого постачання озброєння. Він наголосив, що ці питання є одними з головних на засіданнях Ставки, а також розв'язуються завдяки зусиллям президента та уряду.
Як триває український рух з деокупації територій
- Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов 7 липня зазначив, що на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії. Зокрема, українські військові мають успіх поблизу Кліщіївки у Донецькій області.
- Про український контрнаступ висловився і Володимир Зеленський. За його словами, наша армія рухається вперед, а російська – відступає з окупованих територій.
- Також ЗСУ мають певні успіхи на північних та південних околицях Бахмута. Попри це, за саме місто-фортецю тривають важкі бої.