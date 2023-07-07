Крім цього, він порівняв країну-агресорку з давнім містом-державою Карфагеном. За його словами, Росія так само буде знищена.

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Данілов прокоментував контрнаступ України

Секретар РНБО зазначив, що у ході активних бойових дій українська армія робить неможливе. Зокрема, вона ламає всі усталені теорії й практики ведення сучасних війн.

"Сили оборони України успішно виконують завдання контрнаступу в умовах рівності або навіть чисельної меншості залучених сил і засобів. Реалізують завдання без переваги у повітрі", – підкреслив Данілов.

Крім того, він зауважив, що наші військові здійснюють унікальні військові операції без критичної першості в усіх компонентах. Водночас Данілов підкреслив, що пріоритетом нашої держави є життя наших воїнів, саме тому Україна має менші втрати в умовах контрнаступу, ніж росіяни.

Він також зауважив, що Росія обов'язково зазначає поразки. А українська армія, безумовно, досягне всіх своїх поставлених цілей.

І щоб не забувати: Росія – Карфаген сучасності й буде зруйнована!

– запевнив секретар РНБО.

Наостанок Данілов сказав, що "диво української стійкості" потребує постійного і значно більшого постачання озброєння. Він наголосив, що ці питання є одними з головних на засіданнях Ставки, а також розв'язуються завдяки зусиллям президента та уряду.

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