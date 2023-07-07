Кроме этого, он сравнил страну-агрессора с древним городом-государством Карфагеном. По его словам, Россия также будет уничтожена.
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Данилов прокомментировал контрнаступление Украины
Секретарь СНБО отметил, что в ходе активных боевых действий украинская армия делает невозможное. В частности, она ломает все устоявшиеся теории и практики ведения современных войн.
"Силы обороны Украины успешно выполняют задачи контрнаступления в условиях равенства или даже численного меньшинства привлеченных сил и средств. Реализуют задачи без преимущества в воздухе", – подчеркнул Данилов.
Кроме того, он отметил, что наши военные совершают уникальные военные операции без критического первенства во всех компонентах. В то же время Данилов подчеркнул, что приоритетом нашего государства является жизнь наших воинов, поэтому Украина имеет меньшие потери в условиях контрнаступления, чем россияне.
Он также отметил, что Россия обязательно указывает на поражение. А украинская армия, безусловно, добьется всех своих поставленных целей.
И чтобы не забывать: Россия – Карфаген ХХ века и будет разрушена!
– заверил секретарь СНБО.
Напоследок Данилов сказал, что "чудо украинской устойчивости" нуждается в постоянной и значительно большей поставке вооружения. Он подчеркнул, что эти вопросы являются одними из главных на заседаниях Ставки, а также решаются благодаря усилиям президента и правительства.
Как идет украинское движение по деоккупации территорий
- Представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев 7 июля отметил, что на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия. В частности, украинские военные имеют успех вблизи Клещиевки в Донецкой области.
- Об украинском контрнаступлении высказался и Владимир Зеленский. По его словам, наша армия двигается вперед, а русский – отступает с оккупированных территорий.
- Также ВСУ имеют определенные успехи в северных и южных окрестностях Бахмута. Несмотря на это, за сам город-крепость продолжаются тяжелые бои.