Кроме этого, он сравнил страну-агрессора с древним городом-государством Карфагеном. По его словам, Россия также будет уничтожена.

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Данилов прокомментировал контрнаступление Украины

Секретарь СНБО отметил, что в ходе активных боевых действий украинская армия делает невозможное. В частности, она ломает все устоявшиеся теории и практики ведения современных войн.

"Силы обороны Украины успешно выполняют задачи контрнаступления в условиях равенства или даже численного меньшинства привлеченных сил и средств. Реализуют задачи без преимущества в воздухе", – подчеркнул Данилов.

Кроме того, он отметил, что наши военные совершают уникальные военные операции без критического первенства во всех компонентах. В то же время Данилов подчеркнул, что приоритетом нашего государства является жизнь наших воинов, поэтому Украина имеет меньшие потери в условиях контрнаступления, чем россияне.

Он также отметил, что Россия обязательно указывает на поражение. А украинская армия, безусловно, добьется всех своих поставленных целей.

И чтобы не забывать: Россия – Карфаген ХХ века и будет разрушена!

– заверил секретарь СНБО.

Напоследок Данилов сказал, что "чудо украинской устойчивости" нуждается в постоянной и значительно большей поставке вооружения. Он подчеркнул, что эти вопросы являются одними из главных на заседаниях Ставки, а также решаются благодаря усилиям президента и правительства.

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