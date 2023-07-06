Об этом заявил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев. По его словам, Силы обороны продолжают наступать на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.

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Враг пытается сопротивляться, активно применяет резервы и несет большие потери. Идут тяжелые бои.

Севернее и южнее города Бахмут продолжают оказывать давление на противника, иногда есть продвижение, выбивают врага из ранее захваченных рубежей,

– сказал Ковалев.

Силы обороны Украины также продолжают сдерживать наступление российской армии на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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