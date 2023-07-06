Российские оккупационные войска и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Только за прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений.

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Враг наступает в районе Новоселовского и хочет вытеснить украинские силы возле Новоегоровки

На Купянском направлении противник не оставляет попыток наступать в районе Новоселовского Луганской области. Наши воины держат оборону, отразили все атаки врага. Оккупанты нанесли авиаудары в районах Ивановки и Кисловки Харьковской области. Также россияне обстреляли Харьковскую область из артиллерии и минометов.

Карта боев в районе Новоселовского

На Лиманском направлении противник в ходе ведения наступательных действий пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе Новоегоровки Луганской области, успеха не имел. Нанес авиаудар в районе Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

Россияне пытались вытеснить украинские силы в районе Новоегоровки: карта боев

Силы обороны продвигаются на флангах возле Бахмута На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районах южнее Берховки и Богдановки Донецкой области. Вместе с тем, наши военные продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. Противник нанес авиаудары в районах Богдановки и Торецка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

Карта боев на Бахмутском направлении

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Авдеевка. В то же время противник нанес авиаудары в районах Авдеевки и Невельского. Противник совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.

Карта боев в районе Авдеевки

На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых Красногоровка, Ганивка, Марьинка и Победа Донецкой области.

Карта боев в Марьинке

Силы обороны продвигаются на Юге

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиаудары в районах Гавриловки, Новодаровки, Змиевки и Антоновки Херсонской области, а также совершил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое артиллерийское поражение по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Карта боев на Юге

На Шахтерском направлении противник нанес авиаудары в районах Золотой Нивы, Отрадного, Макаровки и Ровнополя на Донетчине. Враг совершил обстрелы более 15 населенных пунктов Донецкой области.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Враг нанес авиаудары в районах Грабовского Сумской области; Плетеневки Харьковской области и по городу Харьков. В течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 35 населенных пунктов.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

Украинские воины уничтожают оккупантов