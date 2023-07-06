Российские оккупационные войска и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Только за прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений.

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Враг наступает в районе Новоселовского и хочет вытеснить украинские силы возле Новоегоровки

Карта боев в районе Новоселовского

Россияне пытались вытеснить украинские силы в районе Новоегоровки: карта боев

Карта боев на Бахмутском направлении

Карта боев в районе Авдеевки

Карта боев в Марьинке

Силы обороны продвигаются на Юге

Карта боев на Юге

Украинские воины уничтожают оккупантов

  • Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов и уничтожила 1 зенитно-ракетный комплекс врага.
  • Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 пункта управления, 1 склад боеприпасов, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны, 1 радиолокационную станцию и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.