За прошедшие сутки на фронте произошло 30 боевых столкновений. Россияне сосредотачивают свои основные усилия на 4 направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

Смотрите также В рамках контрнаступления: как ВСУ смогли втрое улучшить эффективность контрбатарейной борьбы

На каких участках фронта наступают русские

На Лиманском направлении в течение суток при поддержке авиации противник делал попытки вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе западнее Кармазиновки Луганской области, успеха не имел. Враг нанес авиаудары возле Кармазиновки и Невского Луганской области и Тернов, Ивановки и Федоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

Россияне пытаются вытеснить украинские силы возле Кармазиновки: карта боев

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки противника в районе населенного пункта Берховка Донецкой области. Враг нанес авиаудар в районе Ивановского. Вместе с тем, наши воины продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20-ти населенных пунктов.

Силы обороны отразили атаки в районе Берховки: карта боев

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Первомайского Донецкой области. Противник нанес авиаудары в районах Новокалинового и Авдеевки Донецкой области. В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.

Россияне наступали в районе Первомайского

На Марьинском направлении под вражеским огнем артиллерии наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Враг нанес авиаудар возле Красногоровки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.

Украинские защитники отразили все атаки врага в Марьинке: карта боев

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Враг нанес авиаудар возле Угледара и совершил обстрелы более 15 населенных пунктов.

Оккупанты наступали в районе Новомихайловки: карта боев

Россияне в обороне на Юге

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиаудары по Запорожской и Херсонской областях, а также совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов. В то же время Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Карта наступления Сил обороны на Юге

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное и Кисловка Харьковской области.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиаудар в районе Гатища Харьковской области. За сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.

Силы обороны отрабатывают по оккупантам