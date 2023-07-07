За прошедшие сутки на фронте произошло 30 боевых столкновений. Россияне сосредотачивают свои основные усилия на 4 направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

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Россияне в обороне на Юге

Карта наступления Сил обороны на Юге

Силы обороны отрабатывают по оккупантам

  • Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 1 по зенитно-ракетному комплексу врага.
  • Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 1 состав боеприпасов, 6 артиллерийских средств на огневых позициях и 3 станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.