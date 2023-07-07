Протягом минулої доби на фронті відбулось 30 бойових зіткнень. Росіяни зосереджують основні свої зусилля на 4 напрямках: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському.

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На яких ділянках фронту наступають росіяни

Росіяни намагаються витіснити українські сили біля Кармазинівки: карта боїв

Сили оборони відбили атаки в районі Берхівки: карта боїв

Росіяни наступали в районі Первомайського

Українські захисники відбили всі атаки ворога в Мар'їнці: карта боїв

Окупанти наступали в районі Новомихайлівки: карта боїв

Росіяни в обороні на Півдні

Карта наступу Сил оборони на Півдні

Сили оборони відпрацьовують по окупантах

  • Авіація сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника та 1 – по зенітно-ракетному комплексу ворога.
  • Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 1 склад боєприпасів, 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 3 станції радіоелектронної боротьби окупантів.