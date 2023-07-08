На Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили всі ворожі атаки в районі населеного пункту Берхівка Донецької області. Попри це, противник також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Біла Гора, Курдюмівка та Північне на Донеччині.

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш ніж 20 населених пунктів, серед яких: Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Біла Гора та Диліївка Донецької області.