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Сили оборони завдали потужних ударів по окупантах

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника, 4 – по зенітно-ракетних комплексах та 1 – по пункту управління ворога. Також українські захисники знищили 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили: 2 пункти управління, склад боєприпасів, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.