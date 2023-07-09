Окупанти намагалися витіснити українські війська на Донеччині, однак, успіху не мали. Карту бойових дій показує 24 Канал.

Дивіться також Окупанти готуються до можливих бойових дій на території Криму: що про це свідчить

Росія продовжує терор мирного населення

Упродовж минулої доби окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши зенітні керовані ракети із ЗРК С-300 та іранські "Шахеди". ППО знищила 5 ворожих дронів. Частина БпЛА влучила у промислові об’єкти та об'єкти інфраструктури на Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

Також вчора ворог завдав 52 авіаційних удари, здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, у Лимані загинули 8 цивільних, ще 13 – отримала поранення.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, наголосили в Генштабі ЗСУ.

Читайте також 500 днів – 500 недоспаних ночей: якими були головні битви України та що нас чекає попереду

Ситуація на різних ділянках фронту

Окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби там відбулося ще понад 30 бойових зіткнень.

Це цікаво Перетвори свою "Лють" на зброю: для чого в Нацполіції створили штурмову бригаду

Що відбувається на полі бою: дивіться карту

В окупантів нові й нові втрати

За минулу добу наша авіація завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу ворога. Також українські захисники збили 10 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів, 3 засоби ППО та 2 станції РЕБ.