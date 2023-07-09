Окупанти намагалися витіснити українські війська на Донеччині, однак, успіху не мали. Карту бойових дій показує 24 Канал.

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Росія продовжує терор мирного населення

Упродовж минулої доби окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши зенітні керовані ракети із ЗРК С-300 та іранські "Шахеди". ППО знищила 5 ворожих дронів. Частина БпЛА влучила у промислові об’єкти та об'єкти інфраструктури на Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

Також вчора ворог завдав 52 авіаційних удари, здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, у Лимані загинули 8 цивільних, ще 13 – отримала поранення.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, наголосили в Генштабі ЗСУ.

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Ситуація на різних ділянках фронту

Окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби там відбулося ще понад 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському – ворог завдав авіаційних ударів в районах Вовківки Сумської області, Мілового і Ветеринарного Харківської.Також з мінометів та артилерії російські військові обстріляли понад 30 населених пунктів. Зокрема, це Карповичі, Грем'яч Чернігівської області; Миропілля, Зноб-Новгородське, Білопілля Сумської; Гранів, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Цегельне на Харківщині.

На Куп'янському – противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки Харківської області та Новоєгорівки – Луганської. Намагався наступати в районах Берестового, Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. Втім, наші воїни стійко тримають оборону, тож відбили всі атаки ворога. Окупанти з мінометів та артилерії обстріляли Фиголівку, Дворічну, Куп'янськ, Кислівку та Кам'янку Харківської області.

На Лиманському напрямку упродовж доби агресор вів штурмові дії та намагався витіснити наші війська з займаних позицій в районі Веселого Донецької області, однак, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Новолюбівки, Невського, Білогорівки Луганської області та Діброви, Спірного та Іванівки Донецької області. Росіяни обстріляли з артилерії понад 15 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівку Луганської області та Верхньокам'янське, Роздолівку, Веселе Донецької.

На Бахмутському – противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Іванівське, Дружківка, Біла Гора, Дружба. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них Маркове, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог здійснював безуспішні наступальні дії в районах Новокалинове, Степове, Первомайське та Невельське Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Авдіївки та Сєверного. Водночас з артилерії обстріляв понад 15 населених пунктів. Зокрема, Керамік, Бердичі, Авдіївку, Первомайське та Семенівку Донецької області.

На Мар'їнському напрямку, під ворожим вогнем артилерії, наші захисники відбили усі атаки в районі Мар'їнки. Агресор завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Також обстріляв Невельське, Георгіївку, Єлизаветівку, Красногорівку, Олександропіль, Мар'їнку, Побєду та Катеринівку Донецької області.

На Шахтарському – ворог вів наступальні дії в районі Благодатного Донецької області, втім, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Благодатного та Рівнополя Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. Зокрема, це Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива та Шахтарське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Козацького Херсонської області та Оріхова Запорізької області. З артилерії обстріляли понад 20 населених пунктів. Серед них Новодарівка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе Запорізької області; Гаврилівка, Антонівка, Золота Балка Херсонської області та місто Херсон; Іванівка, Очаків Миколаївської області. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби,

– наголосили в Генштабі ЗСУ.

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В окупантів нові й нові втрати

За минулу добу наша авіація завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу ворога. Також українські захисники збили 10 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів, 3 засоби ППО та 2 станції РЕБ.