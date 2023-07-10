Росія зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Саме там тривають важкі бої.

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Тільки протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Ворог намагається витіснити наші війська зі Спірного

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів штурмові дії та намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі західніше Спірного Донецької області, успіху не мав. Ворог завдав авіаударів в районах Новосадового, Іванівки, Серебрянського лісництва та Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

Росіяни намагаються витіснити наші війська зі Спірного: карта боїв

На Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Дубово-Василівка Донецької області. Ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Олександро-Шультине та Північне. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

Українські сили відбили атаки ворога в районі села Дубово-Василівка: карта боїв

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки. Водночас противник здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів.

Карта боїв в Авдіївці

На Мар'їнському напрямку під ворожим вогнем артилерії наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар'їнка. Противник завдав авіаудару біля Красногорівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів.

Карта боїв у Мар'їнці

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Ворог здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.

Росіяни наступали в районі Новомихайлівки: карта

Росіяни намагаються стримати просування Сил оборони

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджував основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаударів в районах Рівнополя і Новоданилівки Запорізької області та Козацького на Херсонщині. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Карта боїв на Півдні

Яка ситуація на інших напрямках

На Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаударів в районах Колодязного та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали кілька населених пунктів Харківської області.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом доби завдав авіаудару в районі Грем'яча Чернігівської області. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів.