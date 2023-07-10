Росія зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Саме там тривають важкі бої.

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Тільки протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Ворог намагається витіснити наші війська зі Спірного

Росіяни намагаються витіснити наші війська зі Спірного: карта боїв

Українські сили відбили атаки ворога в районі села Дубово-Василівка: карта боїв

Карта боїв в Авдіївці

Карта боїв у Мар'їнці

Росіяни наступали в районі Новомихайлівки: карта

Росіяни намагаються стримати просування Сил оборони

Карта боїв на Півдні

Яка ситуація на інших напрямках