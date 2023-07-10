Росія зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Саме там тривають важкі бої.
Дивіться також ЗСУ просуваються біля Кліщіївки та Новодарівки: зміни карти бойових дій за тиждень
Тільки протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.
Ворог намагається витіснити наші війська зі Спірного
Росіяни намагаються витіснити наші війська зі Спірного: карта боїв
Українські сили відбили атаки ворога в районі села Дубово-Василівка: карта боїв
Карта боїв в Авдіївці
Карта боїв у Мар'їнці
Росіяни наступали в районі Новомихайлівки: карта
Росіяни намагаються стримати просування Сил оборони
Карта боїв на Півдні
Яка ситуація на інших напрямках