Россия сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.
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Только в течение суток произошло около 30 боевых столкновений.
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