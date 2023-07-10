Россия сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.

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Только в течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

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Карта боев в Авдеевке

Карта боев в Марьинке

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Карта боев на Юге

Какая ситуация по другим направлениям