Оккупанты пытались вытеснить украинские войска в Донецкой области, однако успеха не достигли. Карту боевых действий показывает 24 Канал.

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За прошедшие сутки оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив зенитные управляемые ракеты из ЗРК С-300 и иранские "Шахеды". ПВО уничтожила 5 вражеских дронов. Часть БПЛА попала в промышленные объекты и объекты инфраструктуры на Днепропетровщине и Кировоградщине.

Также вчера враг нанес 52 авиационных удара, совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, в Лимане погибли 8 гражданских, еще 13 получили ранения.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, отметили в Генштабе ВСУ.

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Ситуация на разных участках фронта

Оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки там произошло еще более 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском – враг нанес авиационные удары в районах Волковки Сумской области, Меловой и Ветеринарного Харьковской. Также из минометов и артиллерии российские военные обстреляли более 30 населенных пунктов. В частности, это Карповичи, Гремяч Черниговской области; Мирополье, Зноб-Новгородское, Белополье Сумской; Гранов, Гатище, Волчанск, Варваровка, Цегельное на Харьковщине.

На Купянском – противник нанес авиационные удары в районах Кисловки Харьковской области и Новоегоровки – Луганской. Пытался наступать в районах Берестового, Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Впрочем, наши воины стойко держат оборону и отбили все атаки врага. Оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли Фиголовку, Двуречную, Купянск, Кисловку и Каменку Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток агрессор вел штурмовые действия и пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе Веселого Донецкой области, однако успеха не достиг. Нанес авиационные удары в районах Новолюбовки, Невского, Белогоровки Луганской области и Дибровы, Спорного и Ивановки Донецкой области. Россияне обстреляли из артиллерии более 15 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровку Луганской области и Верхнекаменское, Раздолевку, Веселое Донецкой.

На Бахмутском – противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановское, Дружковка, Белая Гора, Дружба. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов. Среди них Марково, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг совершал безуспешные наступательные действия в районах Новокалиново, Степное, Первомайское и Невельское Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Авдеевки и Северного. В то же время, из артиллерии обстрелял более 15 населенных пунктов. В частности, Керамик, Бердичи, Авдеевку, Первомайское и Семеновку Донецкой области.

На Марьинском направлении, под вражеским огнем артиллерии, наши защитники отразили все атаки в районе Марьинки. Агрессор нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Также обстрелял Невельское, Георгиевку, Елизаветовку, Красногоровку, Александрополь, Марьинку, Победу и Екатериновку Донецкой области.

На Шахтерском – враг вел наступательные действия в районе Благодатного Донецкой области, впрочем, успеха не достиг. Нанес авиационные удары возле Благодатного и Ровнополя Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. В частности, это Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Шахтерское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах Казацкого Херсонской области и Орехова Запорожской области. Из артиллерии обстреляно более 20 населенных пунктов. Среди них Новодаровка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе Запорожской области; Гавриловка, Антоновка, Золотая Балка Херсонской области и Херсон; Ивановка, Очаков Николаевской области. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы,

– отметили в Генштабе ВСУ.

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У оккупантов новые и новые потери

За прошедшие сутки наша авиация нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава врага. Также украинские защитники сбили 10 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 склад боеприпасов, 3 средства ПВО и 2 станции РЭБ.