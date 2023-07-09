Оккупанты пытались вытеснить украинские войска в Донецкой области, однако успеха не достигли. Карту боевых действий показывает 24 Канал.

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Россия продолжает террор мирного населения

За прошедшие сутки оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив зенитные управляемые ракеты из ЗРК С-300 и иранские "Шахеды". ПВО уничтожила 5 вражеских дронов. Часть БПЛА попала в промышленные объекты и объекты инфраструктуры на Днепропетровщине и Кировоградщине.

Также вчера враг нанес 52 авиационных удара, совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, в Лимане погибли 8 гражданских, еще 13 получили ранения.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, отметили в Генштабе ВСУ.

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Ситуация на разных участках фронта

Оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки там произошло еще более 30 боевых столкновений.

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Что происходит на поле боя: смотрите карту

У оккупантов новые и новые потери

За прошедшие сутки наша авиация нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава врага. Также украинские защитники сбили 10 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 склад боеприпасов, 3 средства ПВО и 2 станции РЭБ.