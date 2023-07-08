Атаки на острів почалися у перший день повномасштабного вторгнення й тоді він був окупований. Вигнати російських загарбників вдалося 30 червня 2022 року, а вже 4 липня – на Зміїному знову замайорів український прапор.

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Острів Зміїний відвідав Президент України

Вдячний усім, хто бився тут проти окупантів. Вшанували памʼять героїв, які віддали своє життя в цій битві – одній із найважливіших за час повномасштабної війни,

– мовиться у дописі Зеленського.

Володимир Зеленський на острові: дивіться відео