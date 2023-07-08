Атаки на остров начались в первый день полномасштабного вторжения и тогда он был оккупирован. Сбежали российские захватчики 30 июня 2022 года, а уже 4 июля – на Змеином снова развевался украинский флаг.

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Остров Змеиный посетил Президент Украины

Благодарен всем, кто сражался здесь против оккупантов. Почтили память героев, которые отдали свою жизнь в этой битве – одной из важнейших за время полномасштабной войны,

– говорится в сообщении Зеленского.

Владимир Зеленский на острове: смотрите видео

В обращении с освобожденного острова Змеиный он поблагодарил всех защитников Украины, которые защищают нашу страну от рук оккупантов, – Вооруженные Силы Украины, разведку, бойцов Нацгвардии, пограничников, СБУ, Нацполицию и украинский народ. Зеленский отметил, что этот небольшой кусочек суши в Черном море является доказательством, что мы вернем все наши территории.

Вместе с Андреем Ермаком Президент Украины возложил цветы в память о погибших Героях, которые защищали и освобождали остров.

Деоккупация Змеиного сорвала планы врага

Прошел год, как 30 июня 2022 года россияне совершили "жест доброй воли" и сбежали с оккупированного острова Змеиный. Конечно, бежать врагу пришлось из-за мощной работы наших воинов. Кроме того, 14 апреля 2022 года ВСУ уничтожили ракетный крейсер "Москва", защитники постоянно поражали цели на острове. Следствие мощной работы – освобождение полуострова.

В Министерстве обороны Украины в годовщину деоккупации Змеиного заявили, что это сорвало планы врага лишить Украину статуса морского государства. Более того, его освобождение – это: