На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе населенного пункта Берховка Донецкой области. Несмотря на это, противник также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Клещиевка, Александро-Шультино, Белая Гора, Курдюмовка и Северное Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Александро-Шультино, Белая Гора и Дилиевка Донецкой области.