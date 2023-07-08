Какая ситуация на Востоке На Купянском направлении враг пытался наступать в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области. Наши воины отразили все атаки оккупантов. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодезное, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Купянск и Кисловка Харьковской области.
На
Лиманском направлении российская армия вела штурмовые действия и пыталась вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе северо-западнее Берестового Донецкой области, успеха не достигли. Кроме этого, оккупанты нанесли авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области.
Артиллерийским обстрелам подверглись
более 10 населенных пунктов, в частности: Невское, Белогоровка Луганской области; Веселое, Раздоловка Донецкой области.
На
Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе населенного пункта Берховка Донецкой области. Несмотря на это, противник также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Клещиевка, Александро-Шультино, Белая Гора, Курдюмовка и Северное Донецкой области.
От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали
более 20 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Александро-Шультино, Белая Гора и Дилиевка Донецкой области. Захватчики наступали возле Берховки в Донецкой области: смотрите на карте На Марьинском направлении под вражеским огнем артиллерии, наши защитники отразили все атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области. Кроме этого, он совершил обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Марьинка и Победа Донецкой области. Россияне не оставляют попыток наступления на Марьинку: смотрите на карте На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации совершил безуспешные наступательные действия в районах Новокалиново, Авдеевки и Невельского. В то же время зафиксированы артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов В частности, это: Керамик, Желанное, Авдеевка, Северное, Карловка, Первомайское и Невельское Донецкой области. Оккупанты наступали в районе Благодатного: смотрите на карте
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Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 4 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага. Также украинские защитники уничтожили 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили: 2 пункта управления, склад боеприпасов, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.