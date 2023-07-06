Російські окупаційні війська надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тільки протягом минулої доби відбулось 38 бойових зіткнень.

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Ворог наступає у районі Новоселівського й хоче витіснити українські сили біля Новоєгорівки

Карта боїв в районі Новоселівського

Росіяни намагалися витіснити українські сили в районі Новоєгорівки: карта боїв

Карта боїв на Бахмутському напрямку

Карта боїв у районі Авдіївки

Карта боїв у Мар'їнці

Сили оборони просуваються на Півдні

Карта боїв на Півдні

Українські воїни знищують окупантів

  • Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу окупантів та знищила 1 зенітно-ракетний комплекс ворога.
  • Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 4 пункти управління, 1 склад боєприпасів, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 радіолокаційну станцію та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.