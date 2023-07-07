Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. На Бахмутском направлении Вооруженные Силы Украины как обороняют, так и идут в контрнаступление.
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"Наши войска продолжают наступательные действия на юге и севере города Бахмут. Закрепляются на достигнутых рубежах, а в районе Клещиевки идут тяжелые бои", – отметил Олег Жданов.
Российские пропагандисты начали писать, что российские войска уже покинули Клещиевку. Скорее всего, нас ждут хорошие новости. Следует дождаться официального заявления от Генштаба.
Олег Жданов рассказал о сложности на Бахмутском направлении: смотрите видео
На Авдеевском направлении горячо
По словам Жданова, наши ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. У врага все меньше мотивации воевать. Россияне либо сдаются в плен, либо убегают.
Наши войска идут в контрнаступление и берут российских военных в плен. За прошедшие сутки они наловили немало оккупантов. Так что фонд пополняется, будет на что менять наших ребят из плена,
– прокомментировал Олег Жданов.
Несмотря на это, враг не прекращает давить на позиции к востоку от Авдеевки и продолжать бои в Первомайском и Невельском на Авдеевском направлении.
Успехи контрнаступления ВСУ: последние новости
- Командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко сообщил, что на Бахмутском направлении украинские бойцы выбили россиян с ряда важных позиций и заняли их. ВСУ ежедневно продвигаются вперед.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский отметил, что контрнаступление украинских военных идет по плану. Генерал уверен, что ВСУ смогут деоккупировать Бахмут.
- По состоянию на 6 июля на Бахмутском направлении ВСУ отбивают атаки врага к югу от Берховки и Богдановки в Донецкой области.