Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. На Бахмутском направлении Вооруженные Силы Украины как обороняют, так и идут в контрнаступление.

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"Наши войска продолжают наступательные действия на юге и севере города Бахмут. Закрепляются на достигнутых рубежах, а в районе Клещиевки идут тяжелые бои", – отметил Олег Жданов.

Российские пропагандисты начали писать, что российские войска уже покинули Клещиевку. Скорее всего, нас ждут хорошие новости. Следует дождаться официального заявления от Генштаба.

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На Авдеевском направлении горячо

По словам Жданова, наши ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. У врага все меньше мотивации воевать. Россияне либо сдаются в плен, либо убегают.

Наши войска идут в контрнаступление и берут российских военных в плен. За прошедшие сутки они наловили немало оккупантов. Так что фонд пополняется, будет на что менять наших ребят из плена,

– прокомментировал Олег Жданов.

Несмотря на это, враг не прекращает давить на позиции к востоку от Авдеевки и продолжать бои в Первомайском и Невельском на Авдеевском направлении.

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