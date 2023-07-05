Командующий Сухопутными войсками ВСУ рассказал, сможет ли Украина деоккупировать Бахмут. Александр Сырский подчеркнул, что сейчас контрнаступление идет по плану.

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Украинские воины освободят Бахмут

Александр Сырский контролирует украинские силы вокруг Бахмута и на Востоке, где наши воины продвинулись на южном фланге.

"Мы все хотим добиться этого результата, но пока все развивается по планам, которые были разработаны и утверждены. Я бы назвал это естественным процессом достижения нашей победы без какого-либо давления или толчка со стороны", – подчеркнул командующий Сухопутными войсками.

Также генерал-полковник ответил, смогут ли украинские защитники освободить от российских захватчиков Бахмут.

Да конечно. Я уверен,

– подчеркнул Александр Сырский.

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Что происходит на Бахмутском направлении