Командующий Сухопутными войсками ВСУ рассказал, сможет ли Украина деоккупировать Бахмут. Александр Сырский подчеркнул, что сейчас контрнаступление идет по плану.
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Украинские воины освободят Бахмут
Александр Сырский контролирует украинские силы вокруг Бахмута и на Востоке, где наши воины продвинулись на южном фланге.
"Мы все хотим добиться этого результата, но пока все развивается по планам, которые были разработаны и утверждены. Я бы назвал это естественным процессом достижения нашей победы без какого-либо давления или толчка со стороны", – подчеркнул командующий Сухопутными войсками.
Также генерал-полковник ответил, смогут ли украинские защитники освободить от российских захватчиков Бахмут.
Да конечно. Я уверен,
– подчеркнул Александр Сырский.
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Что происходит на Бахмутском направлении
- Утром 5 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что на Бахмутском направлении под плотным огнем российской авиации и артиллерии украинские воины успешно отразили атаки в районах населенных пунктов Орехово-Василовка и Богдановка Донецкой области.
- Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.
- Заместитель командующего Восточной группировкой войск по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый заявил, что наличие российских десантных подразделений в Бахмуте – четкий маркер того, что они намерены стоять там до конца. Потеря города для них будет очень большим морально-психологическим, информационным и пропагандистским поражением.
- Спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский сообщил, что оккупанты все активнее применяют химическое оружие.