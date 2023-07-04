Об этом рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. Его заявление распространила американская журналистка в соцсети.

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Россия применяет химическое оружие

Спикер отметил, что сейчас ситуация на Бахмутском направлении сложная. Там оккупанты против защитников Украины используют, вероятно, люизит.

В Бахмутском направлении сложная ситуация. Враг все чаще применяет химическое оружие. Так, во время артиллерийских обстрелов применяется элемент, предварительно называющийся люизит,

– сказал Алексей Дмитрашковский.

Соответственно, в результате применения такого оружия среди защитников уже есть пострадавшие от этого химического элемента. Как рассказал спикер Сил обороны, среди симптомов поражения прослеживаются тошнота, рвота и даже потеря сознания.

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Что такое люизит

Это ядовитое вещество кожно-нарывного действия, которому присуще раздражающее действие на слизистые и органы дыхания. При этом люизит почти не имеет скрытого действия, а признаки поражения появляются через 3–5 минут после попадания его на кожу или в организм. Следует отметить, что очень чувствительны к люизиту органы зрения. Так, попадание в глаза капли яда приводит к потере зрения уже через 7–10 дней.

Какое еще оружие используют русские на Восточном направлении

Заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый рассказал, что оккупанты, как правило, используют советскую технику или ее российские модернизации. Речь, в частности, о:

танках Т-72 – базовый и модернизированный,

БМП-1 и БМП-2,

БМП-3, которую можно увидеть реже,

пушки всех советских типов: Д-20, Д-30, МСТА-Б и другие.

Кроме того, россияне применяют штурмовую авиацию Су-25 и Су-35, а также вертолеты армейской авиации Ми-24, Ми-28 и Ка-52.

Но здесь у нас есть мощный "противояд" – это эшелонированная система противовоздушной обороны, которая не позволяет им хозяйничать в воздухе. Не позволяет системно прижимать наши войска и понижать их маневровость,

– сказал Сергей Череватый.

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