Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый. Он отметил, что 3 и 4 июля украинские военные уничтожили вражеские РСЗО "Град".

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"Известная распространенная система, но довольно давно произведена. Ну и пушки всех типов советских – Д-20, Д-30, МСТА-Б и другие. Они все родом из СССР", – сказал Череватый.

Также россияне применяют штурмовую авиацию – Су-25, Су-35. А еще – вертолеты армейской авиации – Ми-24, Ми-28 и Ка-52.

Но здесь у нас есть мощное "противоядие" – это эшелонированная система противовоздушной обороны, которая не позволяет им хозяйничать в воздухе. Не позволяет системно прижимать наши войска и понижать их маневровость,

– отметил заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям.

Впрочем, гораздо более чувствительна для ВСУ российская артиллерия. В оккупантов ее достаточно много. Достаточно у врага и снарядов.

ВСУ готовы к новым вызовам

Российская армия применяет и дроны-камикадзе "Ланцет". Это чувствительная вещь, которая при относительной дешевизне может поражать значительные цели. Но украинские армейцы очень быстро учатся и приспосабливаются к новым вызовам.

"Специальные расчеты пулеметные, которые подбивают эти "Ланцеты". Выставляются макеты, отвлекающие от основной техники. Над артиллерийскими системами делаются противоланцетные специальные сетки", – отметил Сергей Череватый.

Какое оружие применяют оккупанты на фронте: смотрите видео

Обучение помогает

Оккупанты мощно минируют позиции. Поэтому перед началом атак на Бахмутском направлении в ВСУ провели ряд учений, методических собраний.

Украинские военные довольно успешно преодолевают заграждения россиян, поскольку постоянно учатся. Они используют как советскую технику, так и западную. К примеру, танки Biber.

"Все это в комплексе. Воины учатся, и затем после преодоления минного поля, одолевают эти траншеи. И, конечно, война и непосредственно боевые действия иногда вносят свои коррективы. Но общая обученность – это существенный вспомогательный фактор во время штурмовых действий", – подчеркнул заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям.

Потери врага