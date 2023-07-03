Об этом рассказал командующий оперативным направлением "Таврия" Александр Тарнавский. Оккупационная армия потеряла почти 3 роты солдат.
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ВСУ уничтожают оккупантов на Таврическом направлении
Тарнавский рассказал, что на Таврическом направлении Силы обороны продолжают продвижение вперед.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1389 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты,
– заметил командующий "Таврии".
Кроме того, наши бойцы уничтожили 34 единицы военной техники противника, в частности:
- вертолет Ка-52,
- 4 танка,
- 3 ББМ,
- 2 пушки Д-30,
- БМ-21 "Град",
- 2 БПЛА "Supercam",
- БПЛА "Zala",
- пушку 2А36 "Гиацинт-Б",
- зенитный ракетный комплекс "Стрела-10",
- 2 гаубицы "Мста-Б" и автомобильную технику.
Также Силы обороны испепелили 12 складов боеприпасов врага.
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Общие потери врага
С начала полномасштабной войны Кремль терпит катастрофические потери. По состоянию на утро 3 июля украинские защитники и защитницы ликвидировали свыше 230 тысяч российских оккупантов.
Кроме того, они уничтожили более 30 тысяч единиц разнообразной вражеской техники, единица кое-где стоит миллионы долларов, в частности:
- российских танков – 4057;
- боевых бронированных машин – 7899;
- артиллерийских систем – 4 220;
- РСЗО – 641;
- средств ПВО – 391;
- самолетов – 315;
- вертолетов – 309;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 3573;
- крылатых ракет – 1 264;
- кораблей и катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 6834;
- специальной техники – 590.
Стоит заметить, что только за минувшие сутки российская армия потеряла 5 танков, 11 боевых бронированных машин, 32 артиллерийские системы, 4 РСЗО, средство ПВО, вертолет, 16 беспилотников, 3 крылатых ракеты, 18 единиц автомобильной техники и 7 единиц специальной техники.