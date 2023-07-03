Про це розповів командувач оперативного напрямку "Таврія" Олександр Тарнавський. Окупаційна армія втратила майже 3 роти солдатів.

Цікаво Війна не закінчиться, поки Крим буде під окупацією – Зеленський

ЗСУ знищують окупантів на Таврійському напрямку

Тарнавський розповів, що на Таврійському напрямку Сили оборони продовжують просування вперед.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1389 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти,

– зауважив командувач "Таврії".

Окрім цього, наші бійці знищили 34 одиниці військової техніки противника, зокрема:

вертоліт Ка-52,

4 танки,

3 ББМ,

2 гармати Д-30,

БМ-21 "Град",

2 БпЛА "Supercam",

БпЛА "Zala",

гармату 2А36 "Гіацинт-Б",

зенітний ракетний комплекс "Стріла-10",

2 гаубиці "Мста-Б" та автомобільну техніку.

Також Сили оборони спопелили 12 складів боєприпасів ворога.

Варто прочитати Наслідок накопичувального ефекту, – Подоляк дав прогноз, коли обвалиться російський фронт

Загальні втрати ворога

Від початку повномасштабної війни Кремль зазнає катастрофічних втрат. Станом на ранок 3 липня українські захисники та захисниці ліквідували понад 230 тисяч російських окупантів.

Окрім того, вони знищили понад 30 тисяч одиниць різноманітної ворожої техніки, одиниця якої подекуди коштує мільйони доларів, зокрема:

російських танків – 4 057;

бойових броньованих машин – 7899;

артилерійських систем – 4 220;

РСЗВ – 641;

засобів ППО – 391;

літаків – 315;

гелікоптерів – 309;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 573;

крилатих ракет – 1 264;

кораблів та катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 834;

спеціальної техніки – 590.

Варто зауважити, що лише за минулу добу російська армія втратила 5 танків, 11 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, 4 РСЗВ, засіб ППО, гелікоптер, 16 безпілотників, 3 крилаті ракети, 18 одиниць автомобільної техніки та 7 одиниць спеціальної техніки.