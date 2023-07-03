Про це в інтерв'ю УНІАН заявив радник глави Офісу Президента Михайла Подоляка, повідомляє 24 Канал. За його словами, Кремль розуміє ставку у цій війні.
Цікаво На Сході – дуже складно, на Півдні – просуваємось, – Маляр розповіла про бої на фронті
Подоляк дав прогноз, коли обвалиться російський фронт
За словами Подоляка, зараз йде так званий капітальний сценарний період, коли:
- інтенсивність бойових дій зростає і проходить вгризання в перший ешелон,
- є проникнення в лінію оборони окупантів на кілометр-півтора по всій лінії фронту,
- збільшується інтенсивність роботи з тилової інфраструктури, з інфраструктури підвезення.
І все це має дати накопичувальний ефект. У якийсь момент це все дійсно обвально позначиться по всій лінії фронту. Це може бути тиждень, можливо місяць, може бути півтора,
– заявив радник очільника ОП.
Він додав, що Росія розуміє ставку у цій війні. На фронті є практично весь ресурс, який вона могла мобілізувати на сьогодні, – понад 300 тисяч військових, а також дуже об'ємні мінні поля та інженерні конструкції.
"Все це треба буде зламати, безумовно, це можливо зробити, тому що деморалізація російського угруповання істотна, внутрішній конфлікт суттєвий, а те, що після заколоту відбувається з генералітетом, теж суттєво", – підсумував Подоляк.
Варто почитати Війна не закінчиться, поки Крим буде під окупацією – Зеленський
Ситуація на фронті: останні новини
- На Сході України тривають як наступальні, так і оборонні дії. Зокрема, наші захисники рухаються на Бахмутському напрямку.
- На Півдні Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках. За минулий тиждень вони звільнили майже 29 квадратних кілометрів українських земель.
- Окрім цього, 26 червня стало відомо, що Сили оборони повернули Рівнопіль під контроль України. Разом з ним деокупували дев'ять населених пунктів на Донеччині та Запоріжжі.