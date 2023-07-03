Про це в інтерв'ю УНІАН заявив радник глави Офісу Президента Михайла Подоляка, повідомляє 24 Канал. За його словами, Кремль розуміє ставку у цій війні.

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Подоляк дав прогноз, коли обвалиться російський фронт

За словами Подоляка, зараз йде так званий капітальний сценарний період, коли:

інтенсивність бойових дій зростає і проходить вгризання в перший ешелон,

є проникнення в лінію оборони окупантів на кілометр-півтора по всій лінії фронту,

збільшується інтенсивність роботи з тилової інфраструктури, з інфраструктури підвезення.

І все це має дати накопичувальний ефект. У якийсь момент це все дійсно обвально позначиться по всій лінії фронту. Це може бути тиждень, можливо місяць, може бути півтора,

– заявив радник очільника ОП.

Він додав, що Росія розуміє ставку у цій війні. На фронті є практично весь ресурс, який вона могла мобілізувати на сьогодні, – понад 300 тисяч військових, а також дуже об'ємні мінні поля та інженерні конструкції.

"Все це треба буде зламати, безумовно, це можливо зробити, тому що деморалізація російського угруповання істотна, внутрішній конфлікт суттєвий, а те, що після заколоту відбувається з генералітетом, теж суттєво", – підсумував Подоляк.

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