Про це заявив президент Володимир Зеленський. Мир він не вважатиме перемогою.

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Війна триватиме до повернення Криму

За словами Зеленського, його кінцевою метою є звільнення анексованого у 2014 році Криму.

Ми не можемо уявити Україну без Криму. І поки Крим перебуває під російською окупацією, це означає лише одне – війна ще не закінчилася,

– наголосив глава держави.

На його думку, сценарій, за яким може бути мир без Криму, "не буде перемогою".

Окрім цього президент прокоментував заколот вагнерівців в Росії.

"Ми бачимо реакцію Путіна. Вона слабка. По-перше, ми бачимо, що він не все контролює. Просування "Вагнера" вглиб Росії та захоплення певних регіонів показує, як легко це зробити. Путін не контролює ситуацію в регіонах. Вся та вертикаль влади, яку він мав раніше, просто руйнується", – підкреслив український лідер.

Він додав, що звіти української розвідки свідчать про те, що Кремль вимірює підтримку ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина – половина Росії підтримує його заколот.

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Ситуація в Криму: коротко